DISCAPACIDAD. 200 JÓVENES CON Y SIN DISCAPACIDAD SE CONVIERTEN EN PONENTES EN EL II CONGRESO POR TI MISMO DE DOWN MADRID

Doscientos jóvenes con y sin discapacidad intelectual participaron hoy en el II Congreso Por Ti Mismo, en el que, un año más, han expuesto como ponentes el resultado de sus trabajos en diferentes áreas, como educación, sociedad, vida adulta o retos de futuro.

El congreso, organizado por la Fundación Síndrome de Down Madrid (Down Madrid) y la Cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid de la Universidad Pontifica de Comillas, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La directora de Formación de Down Madrid, Paula Martinelli, inauguró el congreso, "que da la oportunidad a los jóvenes con discapacidad intelectual de poder expresar sus intereses, opiniones y reflexiones, y cuestionar la realidad en la que viven día a día".

Se trata de una iniciativa que, según indicó Martinelli, surge de la necesidad de escuchar a estos jóvenes, ya que "la fundación quiere pensar con ellos y no solo para ellos".

Por su parte, la directora de la Cátedra de Familia y Discapacidad Telefónica-Fundación Repsol Down Madrid, Ana Berastegui, señaló que la inclusión de las personas con discapacidad intelectual "está tardando en llegar en el mundo del conocimiento, especialmente en la Universidad".

Por ello, pidió que se conviertan en "sujetos partícipes de investigación en la Universidad"; una investigación que, según Berastegui, será inclusiva cuando estas personas "sean las que hagan las preguntas, también las respondan y que estas respuestas les sirvan en su día a día".

La presidenta del Patronato de la Fundación Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo, destacó la importancia de "no solo trabajar para ellos, sino por y con ellos".

Álvarez dijo que la fundación, tras este congreso, "trabajará para que las personas con discapacidad intelectual participen de forma activa en todos los ámbitos".

A lo largo de la jornada se han sucedido diferentes ponencias en las que jóvenes con y sin discapacidad intelectual han participado como moderadores principales y han presentado el resultado de su trabajo en las áreas de vida laboral, educación y tecnología y accesibilidad.

En una de esas mesas, la directora de Facility Manager de la empresa PWC, Carmen Ruiz, celebró que en su empresa hay seis jóvenes con discapacidad intelectual que llevan casi siete años trabajando. "Ellos han aprendido mucho, pero os puedo asegurar que nosotros hemos aprendido mucho más de ellos", concluyó.

