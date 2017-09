EL PADRE DE UNA NIÑA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PIDE AL CONGRESO UNA FP ADAPTADA PARA ESTOS ALUMNOS

José María Fernández Chavero, padre de Ángela, una niña de 15 años con discapacidad intelectual, pidió este miércoles a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados una Formación Profesional (FP) adaptada para estos alumnos.

Durante su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Fernández Chavero explicó que su hija cursa cuarto de la ESO con adaptaciones curriculares “pero cuando termine no podrá llegar a Secundaria, lo que es una discriminación”.

Por ello, “solicitamos reconocimiento de los estudios realizados y de los objetivos alcanzados con el título correspondiente como cualquier estudiante del sistema educativo español. Mi hija no podrá. Queremos que mi hija y sus compañeros puedan seguir formándose dentro del sistema educativo ordinario, ya sea público o concertado. Solicitamos ciclos formativos adaptados y no talleres para aquellos que lo deseen y están capacitados para seguir estudiando”.

Este profesor de Filosofía expuso que estos alumnos con discapacidad intelectual sólo tienen unas pocas opciones: “repetir curso, solicitar una plaza en un centro de educación especial, quedarse en casa y participar en las actividades de otras organizaciones o entrar en la FP básica, lo que no me parece adecuado”.

Por este motivo y al término de su intervención, Chavero solicitó a la Comisión la “necesidad de adaptar los contenidos educativos teórico-prácticos y que estos alumnos puedan estudiar en centros educativos ordinarios, ya sean públicos o concertados para que sea real la inclusión de estas personas, ya que una FP adaptada es posible”.

