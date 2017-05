DISCAPACIDAD. INSERTA PARTICIPA EN LA III FERIA DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Google Plus

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participa en la III Feria de Empleo de la Universidad de Málaga, que se celebra de manera presencial hoy y mañana en el hall principal de la Escuela de Ingenierías Industriales, ampliación del Campus de Teatinos, y de forma virtual hasta el próximo 12 de mayo en 'https://feriavirtualuma.easyvirtualfair.com'.

Inserta cuenta con un estand en el que técnicos expertos informan a los estudiantes y titulados con discapacidad sobre la actividad que desarrolla en toda España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.

Su presencia en este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

La feria tiene como objetivo acercar a los estudiantes universitarios y titulados a empresas y entidades que pueden hacerles llegar ofertas de trabajo y prácticas y cuenta con una gran variedad de actividades, mesas redondas y conferencias totalmente gratuitas en las que los interesados tienen acceso a herramientas para encontrar empleo o conocer los perfiles que buscan algunas de las compañías asistentes.

El director regional de Inserta en Andalucía, Francisco López, intervendrá hoy de 16.30 a 17.30 horas en la mesa redonda titulada ‘Talento en el trabajo’.

