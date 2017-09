DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO PARTICIPA EN LA II FERIA DE EMPLEO JURÍDICO FEIURIS 2017

Google Plus

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa con un stand virtual en la II Feria de Empleo Jurídico Feiuris 2017 que ha organizado el Colegio de Abogados de Madrid desde hoy y hasta el próximo 3 de octubre.

Inserta ofrece información sobre la actividad que desarrolla en toda España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.

Su presencia en este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Durante la jornada de hoy se podrá asistir a un programa de charlas y talleres ('http://web.icam.es/bucket/Programa_FEIURIS_DIGITAL.pdf') de forma presencial además de los cuarenta expositores que se podrán visitar y con los que interactuar de manera virtual en 'www.feiurisdigital.com'.

