DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO GENERÓ 8.700 CONTRATOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2017

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, generó durante el año 2017 un total de 8.700 contratos para personas con discapacidad y formó en torno a 11.200 alumnos para que puedan ampliar su currículo y acceder así la vida laboral.



Así lo detalló la directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, en una entrevista en Servimedia, en la que se refirió a que “el año pasado fue muy bueno” en cuanto a la integración laboral de personas con discapacidad y en lo referente a la formación de este colectivo, al conseguir 8.700 contratos y formar a en torno a 11.200 alumnos.

Carcedo también celebró que vaya a ponerse en marcha la Ley de Contratos del Sector Público "que hace que las empresas que quieran participar en los concursos de las administraciones tengan que cumplir la cuota del 2% de personas con discapacidad”.

En este sentido, hizo hincapié en que “muchas empresas se están concienciando y se están dando cuenta de que las con discapacidad pueden trabajar en cualquier perfil” y además “están viendo que tienen que cumplir la normativa”, puesto que “es de obligado cumplimiento si quieren acceder a los concursos”.

Asimismo, Carcedo reconoció que “cuando una persona empieza a trabajar con la discapacidad tiende a pedirte perfiles estándar como camareros o personal de limpieza en las habitaciones”, pero señaló que “la clave no es esa”, sino “pensar que una persona con discapacidad puede ocupar cualquier puesto”.

A este objetivo contribuye los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



