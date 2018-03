DISCAPACIDAD. SODEXO DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN REAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La presidenta de Sodexo Iberia, Carina Cabezas, ha destacado la importancia de la “educación no académica” para que los jóvenes “se acostumbren a convivir con la discapacidad” y así lograr la inclusión real de este colectivo en la sociedad.



Cabezas se expresó en estos términos en una entrevista con Servimedia, tras la renovación del Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2013 y que en esta ocasión supondrá la contratación de 30 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando así a las 77 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

“Para lograr la inclusión real de personas con discapacidad sería muy importante invertir en educación no académica que implicara sobre todo a los jóvenes”, destacó la presidenta de Sodexo Iberia, quien hizo hincapié en que esto serviría para que “se acostumbren a convivir con la discapacidad sin que para ellos suponga un trauma y vean que existe una convivencia natural”.

En este sentido, Cabezas explicó que la conocida como ‘generación Z’ es una generación que “está muy preparada académicamente pero que debe aportar una formación humanística y, sobre todo, voluntariado para aprender precisamente que la convivencia con la diversidad, y en este caso con la discapacidad, es vital”.

En cuanto al sector privado, la presidenta de Sodexo Iberia opinó que “las grandes y medianas compañías deben exigir a sus empleados o a sus candidatos” que experimenten acciones de voluntariado con personas con discapacidad para lograr así que “al estar preparado para ello”, sea una convivencia “natural”.

POLÍTICAS DE INSERCIÓN

Por otro lado, Cabezas incidió en que “la Administración Pública tiene que diseñar políticas de inserción y de inclusión y no solamente en empresas privadas, sino en la propia Administración Pública”, ya que “pensaba que estábamos bastante avanzados en este aspecto pero tras coincidir con la secretaria de Estado de Discapacidad de Francia me di cuenta de que nos llevan bastante la delantera”.

Por ello, argumentó que la Administración “tiene que invertir mucho en la eliminación de barreras”, porque “existen todavía muchísimas barreras para las personas con discapacidad y la Administración Pública tiene que hacer una inversión económica importante en este aspecto”.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



