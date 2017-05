DISCAPACIDAD. DISNEY ACERCA SUS HISTORIAS A LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Google Plus

Disney y Editorial GEU lanzan una colección de cuentos con pictogramas, cuentos de fácil lectura y libro-juegos para acercar las historias más recientes y los clásicos de Walt Disney a los niños con necesidades educativas especiales por Trastorno del Espectro Autista o síndrome de Down.

Según informaron este miércoles ambas entidades, historias como ‘Frozen: el Reino de Hielo’, ‘Toy Story’, ‘La Sirenita’ o ‘El Rey León’ ya son accesibles para todos los niños, especialmente con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), trastorno específico del lenguaje o síndrome de Down, así como al resto de niños que se pueden beneficiar de apoyos visuales a la hora de leer.

A este respecto, la directora de Editorial GEU, Rosario Lozano, afirmó que “nuestro objetivo fundamental es crear recursos educativos y material didáctico para atender a la diversidad. Las historias de Disney son muy atractivas para los más pequeños”.

Además, las colecciones de cuentos con pictogramas y cuentos de lectura facilitada se lanzan junto a aplicaciones móviles gratuitas, disponibles en iTunes y Google Play, y permiten seguir la historia visualmente a través de vídeos que cuentan la historia en lengua de signos, tratando de hacer más fácil el aprendizaje, la construcción de frases e incluso la comunicación con los demás.

La vicepresidenta de productos de consumo y retail integrado de The Walt Disney Company España, Marisa Martí, subrayó que “el objetivo de un cuento es entretener, divertir y aprender. Este proyecto permite hacer accesibles nuestras historias clásicas y más recientes a los niños con necesidades educativas especiales a través de materiales sencillos que pueden usar de manera más individualizada, potenciando su propia autonomía”.



