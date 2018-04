DISCAPACIDAD. EL CERMI EMPLAZA A USAR LAS HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONA LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EXTENDER LA INCLUSIÓN SOCIAL

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) destacó este lunes la importancia de que se utilicen las herramientas que proporciona la nueva Ley de Contratos del Sector Público, puesto que la sociedad civil no es un “sujeto pasivo, sino que estamos llamados a la acción, como tantas veces”.



Así lo puso de manifiesto el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su intervención en la jornada ‘Nueva Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y garantizar la atención especializada’, organizada por Plena Inclusión Madrid.

El presidente del Cermi recordó que casi el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) en España lo constituye la contratación pública, por lo que “este poder de compra encierra un potencial inmenso para irradiar bienes añadidos en el ámbito social, medioambiental o en la calidad del empleo, entre otros”.

De este modo, se detuvo en la importancia de esta ley para el Tercer Sector de Acción Social, tanto por la labor que las organizaciones sin ánimo de lucro realizan en defensa y representación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad como por su faceta de “proveedores de bienes, productos y servicios, al ser operadores socioeconómicos, que entramos en ‘comercio’ con las administraciones públicas”.

NECESIDADES CRECIENTES

Por ello, Pérez Bueno justificó la necesidad de que exista un enfoque social en la contratación pública, ya que las entidades sin ánimo de lucro conocen de cerca la realidad de las personas para las que trabajan, atendiendo “las demandas crecientes, las necesidades no cubiertas y las carencias de las diferentes administraciones”.

Entre los puntos más relevantes de la nueva ley, el responsable de la plataforma representativa de la discapacidad en España subrayó que sin regularse de manera específica, el texto legal permite expresamente que el Tercer Sector de Acción Social pueda entrar en relación de provisión de bienes y servicios con las administraciones públicas fuera del marco de la contratación, mediante la figura del ‘concierto social’. “Las comunidades autónomas tienen expedita esta senda para regular la acción concertada en su ordenamiento de servicios sociales”, aseveró.

Asimismo, explicó que los avances en la nueva ley se reflejan en la reserva de contratos para empresas de inclusión de personas con discapacidad, que puede llegar hasta un 10% del total de volumen de contratación; la definición legal por vez primera de centro especial de empleo de iniciativa social, único que podrá acceder a esta reserva; la no admisión como licitantes de empresas que estando obligadas no acrediten el cumplimiento de la reserva legal de empleo del 2% en favor de trabajadores con discapacidad, y en que se puedan solicitar informes a las entidades sociales a la hora de llevar a cabo una contratación pública vía concurso.

Por todo ello, el presidente del Cermi hizo un llamamiento al tejido asociativo de la discapacidad para que se utilicen las herramientas que brinda la nueva Ley de Contratos del Sector Público, “un avance que es producto de la actividad previa y sostenida de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, de la discapacidad en este caso, que ha desplegado una tarea activa de propuesta, presión e incidencia. Somos, podemos ser, motores de políticas públicas, de legislaciones favorables. Poseemos poder de cambio, de inducir o producir transformación social”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso