DISCAPACIDAD. EL CERMI EXIGE A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE "NO OLVIDEN A LOS AUTÓNOMOS CON DISCAPACIDAD"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó este lunes a los grupos parlamentarios del Congreso que "no olviden a los trabajadores autónomos con discapacidad, a los que deben favorecer mediante medidas de apoyo eficaces su inclusión laboral y la continuidad de sus emprendimientos".



Con motivo del debate y aprobación esta semana en el Congreso, de la proposición de Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, el Cermi ha pedido a todos los grupos políticos que apoyen las enmiendas en materia de discapacidad, pues de adoptarse reforzaría considerablemente el autoempleo de las personas con discapacidad.

Los partidos, afirma este Comité, "se han hecho eco en buena parte de las demandas del Cermi en esta esfera del trabajo autónomo, presentando las enmiendas sugeridas, ahora toca apoyarlas todas, sin pasos atrás, ya que las medidas que incorporan benefician la activación de las personas con discapacidad, excluidas estructuralmente del mercado laboral".

En particular, el Cermi demanda el respaldo para la enmienda –presentada por varios grupos, que coinciden en la posición- que abriría los apoyos a los autónomos con discapacidad que adquieren la misma –por una enfermedad o un accidente- siendo ya autónomos, que ahora no pueden acogerse a ningún beneficio laboral, social o fiscal, lo que ocasiona que dejen de ser trabajadores en activo.

A juicio del Cermi, se trata de "una discriminación injustificable", pues a quien adquiere una discapacidad siendo autónomo, en vez de ayudarle para que continúe su proyecto económico, se le niegan los apoyos, "lo cual es una invitación a abandonar la vida activa".



