DISCAPACIDAD. GRANADA ACOGE EL CAMPUS INCLUSIVO EUROPEO IMPULSADO POR FUNDACIÓN ONCE

-Financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea, el campus permite que alumnos con discapacidad tengan una experiencia universitaria. Granada acoge esta semana ‘INnet Campus’, un campus inclusivo europeo impulsado por Fundación ONCE con el objetivo de facilitar la movilidad trasnacional de los estudiantes con discapacidad, que se desarrolla en España, Portugal y Bélgica.

En el campus inclusivo europeo de la Universidad de Granada participan un total de 17 jóvenes con discapacidad de entre 15 y 19 años, procedentes de Portugal, España y Bélgica.

Acompañados por monitores de los tres países y por voluntarios de la Universidad de Granada, disfrutarán, durante una semana, de actividades inclusivas relacionadas con la divulgación académica y también con el deporte, el ocio y la cultura.

El campus contará el próximo viernes, 28 de julio, a las 11.00 horas, con un acto institucional que clausurará el encuentro y en el que está prevista la participación de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Pablo Martín; la comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, y la directora del Campus Inclusivo Europeo: Granada 2017, Esperanza Alcaín.

El objetivo principal del proyecto 'INnet Campus' es fomentar y ayudar a los alumnos con discapacidad que actualmente están estudiando en las etapas de la educación secundaria a continuar su trayectoria educativa a nivel universitario, ya que presentan un alto riesgo de abandono escolar temprano y una mayor probabilidad de exclusión social en la edad adulta. Este proyecto pretende, a largo plazo, mejorar su futuro acceso a empleos de calidad.

En concreto, se propone promover la movilidad transnacional de los jóvenes con discapacidad y mejorar su acceso a los estudios universitarios, reduciendo su porcentaje de abandono escolar temprano. También prevé dar a las universidades la oportunidad de llegar a futuros estudiantes potenciales con discapacidad e identificar oportunidades de mejora en sus campus. Por último, quiere mejorar y promover la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria.

'INnet Campus' es una acción conjunta de Fundación ONCE, como coordinadora del proyecto, con la Escuela Superior Artesis-Plantijn de Amberes (Bélgica), la Universidad de Granada (España) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa (Portugal). El proyecto se lleva a cabo con el apoyo financiero de la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+.

