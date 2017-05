DISCAPACIDAD. EL GOBIERNO RECONOCE QUE “QUEDA MUCHO POR HACER” PARA LOGRAR LA IGUALDAD PLENA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, reconoció este lunes que “queda mucho por hacer evidentemente” para lograr la igualdad plena de las personas con discapacidad y argumentó que a pesar de que “hemos avanzado mucho, tenemos que seguir trabajando y estamos trabajando en ello”.

Garcés se expresó en estos términos durante la inauguración de la ‘II Semana Internacional Ceapat’, donde también estuvieron presentes el embajador de Francia en España, Yves Saint Geours; el ministro consejero de la Real Embajada de Noruega, Lars Andersen; la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, y el director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat), Miguel Ángel Valero.

El secretario de Estado hizo hincapié en que el lema de la jornada, ‘#SoyAccesible’, es ”una declaración de principios, es una forma de entender la realidad, donde debemos aspirar a una igualdad plena de las personas con discapacidad”, es decir, “una igualdad donde no existan obstáculos” y donde “la igualdad jurídica tenga su equivalencia en una igualdad efectiva” y se materialicen todas esas leyes aprobadas en reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Garcés manifestó que “en España se han hecho muchas cosas bien”, pero “la esencia española es una esencia autoexigente” y por ello “no nos vamos a detener aquí y queremos seguir avanzando, como no puede ser de otra manera”.

En este sentido, indicó que para ello se necesitan “dos alianzas”, una entre España y “los países hermanos, como Francia y Noruega, que representan lo mejor de nuestra Europa y de los derechos civiles y sociales”, y otra “entre el sector público y sector privado”, ya que “nada sería posible en España sin el músculo, sin el esfuerzo y sin el compromiso de la sociedad civil”.

Por último, Garcés destacó el trabajo que está realizando el Gobierno desde el inicio de la XII Legislatura referente la atención a las personas mayores, a las personas con alzhéimer y al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, porque “es de justicia reconocer, gobierne quien gobierne, cuando el trabajo está bien hecho”.

“EL FIN SON LAS PERSONAS”

Por su parte, Valero explicó que “ser accesible no es la meta, no es un fin en sí mismo, el fin son las personas”, y detalló que “la mayor ilusión” del Ceapat es “hacer y contribuir, directa o indirectamente, a la mejor vida de un niño, un joven, un adulto o una persona mayor que afronta dificultades en su día a día por cuestiones físicas, cognitivas o sensoriales propias o del entorno”.

Finalmente, los representantes de Francia y Noruega hicieron hincapié en el papel de España como “espejo” en el que mirarse para abordar sus políticas de inclusión de personas con discapacidad en sus respectivos países, y destacaron que “estas jornadas son de sumo interés”, porque “suponen un punto de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanía”.

II SEMANA INTERNACIONAL

El Ceapat del Imserso celebra desde hoy hasta el viernes su II Semana Internacional, que reúne a más de 500 participantes entre profesionales, representantes de entidades públicas y privadas y personas interesadas, en torno al lema 'Soy Accesible'.

Esta semana del Ceapat da continuidad a las ediciones previas de la Semana de Puertas Abiertas y ofrece tres visitas guiadas diarias (lunes a viernes de 9.00 a 10.00, de 11.00 a 12.00 y de 13.00 a 14.00 horas).

Los asistentes podrán asistir a conferencias, mesas redondas, talleres y paneles de expertos de 40 ponentes nacionales e internacionales, incluyendo la presentación en forma divulgativa de tres tesis doctorales.

Teresa Martínez imparte la conferencia inaugural, 'Atención centrada en la persona', que dará pie a la mesa redonda 'Soy Accesible', con la presencia de Google, la Fundación Vodafone, La Salle Parque de Innovación de Servicios para las Personas y la empresa sueca Bellman.

El martes se tratará el tema 'La ciudad accesible', seguido de la tesis doctoral 'Desarrollo de un modelo de indicadores de mejora de la accesibilidad en establecimientos de pequeño tamaño susceptibles de ajustes razonables', de Elena Frías, arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, y un taller participativo sobre 'Pictogramas de señalización para todos'.

El encuentro continuará el miércoles con sendas sesiones sobre 'Asesoramiento en productos de apoyo' y 'Juego para la autonomía personal' y esa jornada también se expondrá la tesis doctoral 'Alteraciones en el procesamiento del cálculo en pacientes con demencia tipo alzhéimer', de Inmaculada Gómez, doctora en Psicología.

El jueves se debatirán los retos del 'Vehículo autónomo para todos' y la 'Robótica para la vida independiente', ilustrados por la exposición de la tesis doctoral 'La influencia de las condiciones de vida en el desarrollo de los cuidados profesionales destinados a personas mayores en España', de Fernando Jimeno.

Finalmente, el viernes se presentará el decálogo de apoyo a la lectura fácil para todos, finalizando con la conferencia de clausura, 'Oportunidades de promoción de accesibilidad en las TIC', impartida por Roxana Widmer-Iliescu, del área de Inclusión Digital de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-D).

La asistencia a todas las jornadas es libre y gratuita hasta completar el aforo. Todas las sesiones contarán con bucle magnético, subtitulado e interpretación en lengua de signos.

