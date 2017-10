DISCAPACIDAD. EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A QUE EL TELÉFONO 112 SEA “PLENAMENTE ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE”

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado aprobó este martes una moción por la que insta al Gobierno que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que “los servicios que se prestan a través del número de teléfono 112 aprovechen las nuevas tecnologías y sean plenamente accesibles y comprensibles para todas las personas con discapacidad”.

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, prevé que entre estas actuaciones se incluya “la formación específica del personal en la atención a personas con discapacidad, ”para conocer sus particularidades y saber cómo actuar”, así como técnicas de accesibilidad, en referencia al lenguaje claro y lectura fácil.

El senador del PSOE Nemesio De Lara fue el encargado de defender esta iniciativa, donde hizo hincapié en que este teléfono de emergencia “no es accesible para muchas personas con discapacidad” y criticó que al ser un teléfono de gestión autonómica, la atención recibida depende del lugar desde el que se llame, porque en algunas comunidades se ha avanzado más que en otras.

“No podemos permitir que un ciudadano no pueda usar un servicio que es vital simplemente por el hecho de traspasar una raya que delimita dos comunidades autónomas”, remarcó De Lara, que expresó su deseo de que en el futuro el uso del 112 “no suponga ninguna restricción para ninguna persona”, puesto que, hoy en día “no garantiza el principio de igualdad” e “incumple la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Virginia Felipe defendió la importancia de que este servicio sea accesible no solo para las personas sordociegas o con discapacidad auditiva, sino también para las personas con discapacidad cognitiva. “De poco sirve disponer de servicios de emergencia si no son conocidos o si ofrecen un servicio que no sea accesible”, destacó.

COORDINACIÓN DE LAS AUTONOMÍAS

Al respecto de la gestión autonómica, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos reclamó que “no puede haber ciudadanos con discapacidad de primera, de segunda y de tercera” y afirmó que “una persona que se desplace por el territorio nacional tiene los mismos derechos y tiene que tener el mismo acceso a estos servicios”.

En este sentido, la diputada del PNV Nerea Ahedo coincidió en que “el 112 debe ser un sistema de ayuda rápido y eficaz que tiene que ser accesible en cualquier lugar y en cualquier circunstancia”, pero añadió que son las comunidades que menos avances han realizado al respecto las que deben ponerse al nivel de aquellas que gozan de una buena gestión y no al revés solo por el hecho de tener el mismo servicio en todas las comunidades.

Por último, Severa González, del PP, hizo referencia a que “hay un proyecto de real decreto que está desarrollando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ya ha pasado el trámite de consulta pública previa y que contempla la necesidad de asegurar la accesibilidad universal de las comunicaciones de urgencia, de acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea”, entre las que se encuentra este teléfono 112.

