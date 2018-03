DISCAPACIDAD. EL CONGRESO PIDE AL GOBIERNO QUE PROHÍBA LAS ESTERILIZACIONES FORZOSAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Comisión para las Políticas Integrales de Personas con Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno a “impulsar los cambios normativos necesarios para prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad y garantizar sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos”.



La iniciativa, que se aprobó con 22 votos a favor y 14 abstenciones, reclama al Ejecutivo que incremente “la transparencia en materia de datos relativos a la esterilización de personas con discapacidad” e impulse “los cambios normativos necesarios para prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad y garantizar sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos”.

El diputado del PDECat Jordi Xuclà fue el encargado de defender esta proposición, quien reconoció que viene motivada por el trabajo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que “ha denunciado y exigido que se ponga fin a esta práctica en España”.

En este sentido, Xuclà criticó que la esterilización forzosa, que se da fundamentalmente en mujeres y niñas con discapacidad, está pensada para “logar un bien superior de las niñas”, aunque “se traduce en una mayor vulnerabilidad al abuso sexual”.

Asimismo, añadió que es una práctica que “socava derechos fundamentales, que no puede sostenerse en principios erróneos” y argumentó que las personas con discapacidad “tienen el mismo derecho a ser padres y madres” y “no es justo que se les exijan credenciales que no se les exigen al resto”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez afirmó que se trata de “una de esas iniciativas que no deberíamos estar debatiendo”, porque “no admite debate” y además de ser “injustificables e inadmisibles” son “contrarias a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

En la misma línea, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea María de Mar García destacó que se trata de “una de las más graves manifestaciones de violencia machista” y aseguró “no entender cómo puede seguir practicándose en nuestro país”.

Por último, la diputada socialista Carmen Rocío Cuello explicó que esta práctica “influye adversamente en la salud física y psíquica de la mujer” y la diputada del PP María del Carmen Dueñas coincidió en la necesidad de “tener mayores datos y más transparencia”.



