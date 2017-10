DISCAPACIDAD. MÓNICA OLTRA LLAMA A GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN EL TURISMO: “EL DERECHO AL OCIO DEBE SER UNA REALIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS”

- En la clausura de la primera jornada del XIII Congreso de Cermis Autonómicos. La vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política Inclusiva de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, hizo hoy un llamamiento para avanzar en la plena accesibilidad del turismo, “y no como ha ocurrido durante mucho tiempo, que únicamente era para una parte de la sociedad, que ha sido la tradicional consumidora y destinataria de productos, servicios e instalaciones turísticas y en la que no parece haber cabida para las personas con discapacidad”.

Oltra se expresó en estos términos durante su intervención en la clausura de la primera jornada del XIII Congreso de Cermis Autonómicos, que se celebra en Castellón este jueves y el viernes bajo el lema ‘Discapacidad y turismo accesible. Destino inclusión, turismo para todas las personas’.

La vicepresidenta de la Generalitat explicó que la accesibilidad “no debe ser vista solamente desde la perspectiva urbanística, puesto que muchas veces se piensa que la accesibilidad es una rampa, que también lo es, pero no solamente es eso. La accesibilidad debe abordarse desde una perspectiva global y transversal”.

“Nuestro objetivo común ha de ser vivir en una sociedad inclusiva, abierta, que ponga en valor las diversidades y en la que quepan todas las diferencias, particularidades y sin barreras físicas ni mentales. Muchas veces es más fácil poner una rampa que eliminar una barrera de la mente, que son las más difíciles de eliminar”, dijo.

Por otro lado, Oltra declaró que “el sector turístico es cada vez más consciente de que aparte de ser una obligación legal la accesibilidad, es también una oportunidad para esta industria. Hoy en día, en un sistema de mercado como el nuestro, hay quienes no solo eligen el producto por sus características, sino por sus valores”.

Del mismo modo, enumeró algunas acciones llevadas a cabo desde la Generalitat para reforzar la accesibilidad de la Comunidad Valenciana como destino turístico accesible, como la puesta en marcha de un sello cuya concesión será garantía de accesibilidad.

Oltra concluyó agradeciendo a la plataforma representativa de la discapacidad tanto de España como de la Comunidad Valenciana que haya elegido Castellón para celebrar este congreso. “Trabajamos cada día para una plena inclusión, esto es, que todos los sitios sean para todos y todas y de todos y todas”, afirmó.

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TURISMO INCLUSIVO

Previamente, la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, impartió la ponencia ‘Cómo construir políticas públicas de turismo inclusivo’, cuya presentación corrió a cargo de Javier Segura, de Cermi Comunidad Valenciana.

Villarino enumeró los elementos que deben tener las políticas sobre turismo que se pongan en marcha, entre los que destaca el principio de accesibilidad universal e inclusión; la atención a las personas mayores, la infancia con discapacidad y a quienes residen en el entorno rural; escuchar las demandas de las organizaciones de la discapacidad, y que el respeto a la accesibilidad sea necesario para conseguir una certificación de calidad.

También reclamó que se atiendan las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad y de sus cuidadoras, puesto que esta medida y las anteriores van en línea con la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“España es una potencia turística y la apuesta por la accesibilidad debe formar parte también de la Marca España, aportando así un valor social a un activo tan importante para nuestro país como es el sector turístico”, concluyó la directora ejecutiva del Cermi Estatal.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso