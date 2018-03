DISCAPACIDAD. EL “LOGRO DOBLE” DE GANAR UN CONCURSO DE COCINA DE DOS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Dos mujeres con discapacidad intelectual, María Miguel y Tania Cáceres, han ganado el IV Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros que se celebró en la Escuela de Formación 'Hacienda la Laguna', lo cual supone un “logro doble”: en primer lugar “por ser mujer” y en segundo “por tener una discapacidad”.



En una entrevista con Servimedia con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el 21 de marzo, María Miguel hizo hincapié en que la cocina le gusta “mucho”, aunque señaló que, de no poder dedicarse a la cocina en el futuro, hará “un curso de masajes”, algo que le agrada desde muy pequeña.

Por su parte, María del Carmen Macías, su madre, destacó que el hecho de que tanto su hija como Cáceres ganasen el concurso constituye “un logro doble”: en primer lugar “por ser mujer” y además “por tener una discapacidad”. De hecho han sido las primeras mujeres y las primeras personas con discapacidad en alzarse con el galardón.

Las jóvenes llevan seis meses realizando un curso en Universo Santi, restaurante de Jerez de la Frontera (Cádiz) que está íntegramente compuesto por personas con discapacidad y que busca formarlas en cocina para que se puedan integrar en el mercado laboral.

En este sentido, esta madre destacó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de iniciativas para que las personas con discapacidad puedan tener un empleo y “una vida independiente”, ya que incidió en la importancia de que este colectivo “se sienta útil en esta sociedad”, porque “le da sentido a la vida”.

“Ellas lo tienen complicado para todo; en un trabajo, la relación con los compañeros ya es diferente y no se trata igual a un compañero que está en igualdad de condiciones que a uno que no lo está”, remarcó esta madre, que añadió que en el caso de la cocina, “las mujeres lo tienen más difícil" y "si encima tienes discapacidad, todavía más”.

UNIVERSO ESCONDIDO

El plato ganador, que se tituló ‘Universo escondido’, consistía en un plato interior elaborado por Tania, que estaba cubierto por una torta que realizó María Miguel, de manera que ocultaba el contenido del plato.

La Fundación ONCE, a través de Inserta Andalucía, está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que 'Universo Santi' no solo será un restaurante sino también un centro de formación para personas con discapacidad.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, es experta en la formación de personas con discapacidad para que adquieran un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Para ello, desarrolla actividades enmarcadas en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso