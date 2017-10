DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN UNIVERSIA Y MY OXFORD ENGLISH CONVOCAN 150 BECAS PARA FORMAR EN INGLÉS A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD

Fundación Universia, con el apoyo de Banco Santander, y My Oxford English han presentado la II Convocatoria de las Becas Fundación Universia – My Oxford English para universitarios con discapacidad, de las que se podrán beneficiar un total de 150 alumnos.

El objetivo de esta convocatoria obedece a que tener un buen nivel de inglés es requisito fundamental para concluir la etapa universitaria con éxito, acceder a un empleo e impulsar el desarrollo profesional de todas las personas.

El número de besas disponibles este años supone un aumento del 75% respecto a la pasada edición y como novedad este año el 10% de los participantes que tengan el mejor rendimiento podrán optar a una beca gratuita para presentarse al Oxford Test of English certificado por la Universidad de Oxford.

Podrán participar en esta convocatoria todos los universitarios con discapacidad que estén matriculados o hayan finalizado sus estudios de grado o máster en cualquier universidad iberoamericana.

El curso 'online' My Oxford English incluye prueba de nivel a los nuevos participantes, pruebas de progreso, servicio de tutorización, asistencia técnica, un apartado de progreso y certificado final de aprovechamiento

Por último, las solicitudes deben presentarse por vía telemática en la página web ‘www.fundacionuniversia.net’, cumplimentando el formulario de inscripción desde el 17 de octubre hasta el 31 de octubre de 2017 y la concesión de las becas se resolverá con fecha máxima el 6 de noviembre de 2017.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso