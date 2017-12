DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE CONVOCA AYUDAS PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Fundación ONCE acaba de lanzar la convocatoria de ayudas a proyectos de refuerzo de la empleabilidad de jóvenes con discapacidad ‘Uno a Uno’, que está cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.



El objetivo de la misma, que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros, es la mejora directa de la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad, mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias, afrontando la inadecuación de las capacidades existentes al mercado laboral, de manera que sea posible su incorporación a este último de forma estable y duradera en el tiempo.

Los programas deben constar de acciones formativas –con un mínimo de 160 horas de formación por participante- y acciones de formación en puesto de trabajo –con un mínimo de 100 horas de formación por participante-, en las que los participantes puedan demostrar las habilidades y capacidades adquiridas durante el periodo formativo.

Los proyectos deben garantizar la especialización formativa para la adquisición de aquellos conceptos y habilidades básicas necesarias para responder a la necesidad del futuro puesto de trabajo. Además, la metodología aplicada debe basarse en la formación personalizada e individualizada de cada participante, proporcionándole los apoyos que sean necesarios en función de su perfil profesional y sus necesidades por razón de su discapacidad.

Para asegurar la calidad de los programas y la atención personalizada, se limita la participación a un mínimo de cinco y un máximo de diez jóvenes por proyecto. Las ayudas se concretarán en una aportación de 4.000 euros por participante.

El plazo para la recepción de solicitudes de ayudas comienza el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y termina el 26 de enero de 2018. Además, la ejecución de los proyectos para los cuales se solicita esta ayuda tendrá que finalizar antes del día 20 de julio de 2018.

Los participantes en los programas formativos deben ser personas jóvenes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y tener la consideración de beneficiario de dicho sistema el día anterior al inicio de su participación en el programa.

Para ello, debe cumplir las siguientes características en el momento de inscripción en este sistema: tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia; las personas extranjeras no ciudadanas de la Unión Europea deben tener permiso de residencia; estar empadronado en cualquier localidad del territorio español; tener más de 16 años y menos de 30 años, y no haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de inscripción en el SNGJ, así como cuando se presenta solicitud a esta convocatoria.

La convocatoria está pensada para el desarrollo de proyectos que atiendan a los colectivos más desfavorecidos en términos de empleabilidad. Los participantes tipo en esta convocatoria podrían ser usuarios de servicios de intermediación laboral, así como centros ocupacionales, centros de día, servicios de rehabilitación, entre otros. Toda la información y documentación de la presente convocatoria se encuentra en la página web de Fundación ONCE en la dirección url 'http://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-de-empleo-juvenil-fse'.



