DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE VE "POSITIVA" LA MEJORA DEL SALARIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2015

El salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad mejoró un 2,9% en 2015 hasta los 19.569,6 euros, lo que para Fundación ONCE representa una evolución "positiva" constatada por los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo aseguró en una entrevista a Servimedia la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, después de que el INE haya publicado la estadística ‘El salario de las personas con discapacidad’, que plasma el salario bruto anual medio de los asalariados con discapacidad en 19.569,6 euros por trabajador, lo que supone un 15,7% menos que para las personas sin discapacidad.

De esta manera, la ratio salarial entre los trabajadores con y sin discapacidad fue del 84,3%. Este porcentaje ha mejorado respecto a 2014, cuando se situaba en el 82,9%.

Para Lobato, los datos ponen de manifiesto que hay una "mejora respecto a la anterior estadística" para las personas con discapacidad porque la brecha entre ambos colectivos "efectivamente" se reduce en 1,4 puntos, lo que supone "un acercamiento entre las dos medias salariales".

La directora de Empleo de Formación ONCE ensalzó que la ocupación laboral de las personas con discapacidad "ha mejorado" durante los últimos años, incluso en el periodo de crisis económica gracias a que "las contrataciones han ido aumentando de un año para otro".

"La crisis, para personas con discapacidad, no ha empeorado el número de contrataciones sino al contrario, prueba de que existe un compromiso y una concienciación de las empresas con este colectivo", dijo.

Lobato resaltó, además, que la estadística del INE "pone de manifiesto que a mayor cualificación existe menor diferenciación salarial", ya que en puestos directivos la diferencia salarial entre personas con y sin discapacidad es bastante reducida.

A su juicio, esto demuestra que "hay que incidir en que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación inclusiva" porque la formación facilita el acceso a un empleo y la obtención de un salario equiparable al de las personas con discapacidad.

La Fundación ONCE tiene entre sus misiones la promoción de la plena integración laboral de las personas con discapacidad, así como la promoción de su cualificación profesional, competencias laborales y habilidades personales y profesionales como factores determinantes del nivel de empleabilidad de este colectivo.

Entre otras cosas, cuenta para ello con Inserta como entidad dedicada a la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad a través de diversos programas y acciones enmarcados en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

