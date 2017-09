DISCAPACIDAD. ROCHE FARMA Y FUNDACIÓN ONCE SE UNEN POR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Roche Farma e Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, han unido fuerzas con el objetivo de impulsar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Para ello, han puesto en marcha ‘Voluntarios por la Integración’, un proyecto que ha sido presentado este jueves en Madrid durante una jornada cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en la que ambas entidades han formalizado su colaboración, iniciada a principios de este año.

‘Voluntarios por la Integración’ es una iniciativa colaborativa que nace del deseo de los profesionales de Roche Farma de sumarse a la labor integradora de la Fundación ONCE a través de acciones de voluntariado.

El acto contó con las intervenciones de Jorge Ramírez, director de Finanzas y Operaciones de Roche España; Mar Medeiros, directora del Área Comercial, Alianzas Estratégicas y RSC Inserta Empleo; Ana Pilar Cruz, directora del área de Talento Externo y Operaciones de Inserta y Jaime Martínez, embajador de la diversidad del foro Inserta Responsable.

Jorge Ramírez afirmó que “Roche es una compañía formada por profesionales comprometidos. Cuando desde nuestro departamento planteamos la idea de impulsar la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, más de la mitad del equipo se sumó a la iniciativa. Somos nuevos en esto e iremos aprendiendo poco a poco de la mano de la Fundación ONCE. Gracias a ellos y a la ilusión que nos mueve, creo que vamos a conseguir resultados muy positivos”.

La clausura del encuentro corrió a cargo de Teresa Palahí, secretaria general de Fundación ONCE, quien afirmó que “es la primera vez que contamos con programa tan bien estructurado de voluntariado corporativo y es una oportunidad para enriquecernos y para que nuestros jóvenes conozcan el mercado laboral de la mano de profesionales. Además- ha añadido- “muchas veces la mayor barrera es el desconocimiento sobre las personas con discapacidad y con este proyecto contribuiremos a eliminar estereotipos y barreras mentales”.

VOLUNTARIOS POR LA INTEGRACIÓN

‘Voluntarios por la Integración’ comenzó a principios de 2017, cuando los profesionales del departamento de Finanzas y Operaciones de Roche Farma mostraron su interés por colaborar como voluntarios en la Fundación ONCE y sumarse a su compromiso por mejorar las condiciones de acceso a empleo de las personas con discapacidad.

La ilusión de los empleados de Roche se tradujo en un plan de formación individualizado que pretende conseguir que distintas personas con discapacidad desarrollen competencias relacionadas con la búsqueda de empleo y el emprendimiento, así como otras habilidades vinculadas al programa Excel y al idioma inglés. Todo ello con el fin de que en el futuro les resulte más fácil el acceso al mercado laboral.

