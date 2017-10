DISCAPACIDAD. LA FUNDACIÓN CONEXUS PONE EN VALOR “EL GRAN TRABAJO” DE LA ONCE

El presidente de Conexus, Manuel Broseta, ha puesto en valor hoy “el gran trabajo realizado por la ONCE” y ha destacado su labor a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, en general, y la integración laboral en concreto.

La Fundación Conexus, una organización empresarial privada, sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos está ser punto de encuentro de personas y empresas de las comunidades valenciana y madrileña, ha organizado un encuentro empresarial en Madrid cuyo invitado ha sido el alicantino y director general de la ONCE, Angel Sánchez.

Según informó, Sánchez Cánovas ha analizado la complejidad del trabajo realizado por la ONCE estas últimas décadas para conseguir la normalización de la inclusión con éxito y, sobre todo, "demostrar que los objetivos económicos y sociales no son incompatibles".

ONCE agrupa a más de 68.000 trabajadores, casi 6.000 en la Comunidad Valenciana. “Cabe destacar que el año pasado crearon 9.300 empleos, fundamentalmente a través de acuerdos con empresas; y 42.000 en los últimos cinco años”, añade.

Agrega que en relación con la Comunidad Valenciana, el 11% de la facturación total proviene de la comunidad y se invierte en ella el 11,4% de sus beneficios. “Cabe destacar la labor en la Comunidad de sus empresas de lavandería, de servicios de limpieza, de teléfonos de emergencia y atención a mayores y su trabajo con empresas como Ford”.

