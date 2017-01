DISCAPACIDAD. SAMSUNG Y FUNDACIÓN ONCE COLABORARÁN LA CREACIÓN DE TECNOLOGÍAS INCLUSIVAS

- Mediante un convenio de colaboración suscrito este jueves por las dos entidades. Samsung y Fundación ONCE firmaron este jueves un convenio marco de colaboración en el que se comprometen a trabajar juntas para hacer que cada vez más tecnologías de la información y la comunicación (TIC) favorezcan la accesibilidad universal y, con ello, la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida.

Desde esta perspectiva, el acuerdo establece que las dos partes determinarán y definirán las acciones que consideren que pueden contribuir al impulso de ideas, proyectos, productos, servicios y soluciones TIC para la inclusión y participación de personas con discapacidad en entornos como el laboral, a través del emprendimiento, la creación de empresas startup o formas alternativas.

En concreto, el convenio abarca acciones que van desde programas de formación sobre diseño accesible, hasta iniciativas de divulgación, publicación de manuales y guías y convocatoria de premios y concursos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad a través de la tecnología.

Tras la firma del acuerdo, Celestino García, vicepresidente Corporativo de Samsung España, afirmó que “como compañía innovadora en electrónica de consumo, uno de los principios en los que se basa la filosofía de Samsung es garantizar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones para todas las personas”, a sus productos y servicios tecnológicos”.

En su opinión, “el convenio firmado hoy con Fundación ONCE supone un gran paso adelante en el camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad”, ya que intenta mejorar sus condiciones de vida y experiencias diarias “con una tecnología diseñada para todos”.

Por su parte, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, puso de relieve que la principal misión de esta entidad es la integración social de las personas con discapacidad, “para lo que es necesario crear alianzas como la entablada con Samsung a través del convenio firmado hoy”.

“Las nuevas tecnologías”, añadió, “pueden ayudar a ser un facilitador de dicha integración si se tienen en cuenta las necesidades de quienes componen este colectivo, pero en caso contrario, pueden convertirse en una gran barrera”.

El acuerdo alcanzado entre Fundación ONCE y Samsung materializa la colaboración llevada a cabo por ambas organizaciones en distintas actividades conjuntas, como la de la Casa inteligente, accesible y sostenible, un roadshow que ha recorrido 15 ciudades españolas a lo largo de tres meses para mostrar las soluciones domésticas de accesibilidad más avanzadas que facilitan a las familias las tareas cotidianas.

Asimismo, el portal Amóvil vinculado a Fundación ONCE ha evaluado los modelos de dispositivos móviles de Samsung y ha certificado sus funcionalidades accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva y/o motriz, con el fin de ayudar a Samsung a mejorar sus dispositivos para adaptarse a las necesidades de todos.

Finalmente, la tecnología de Samsung ha estado también presente en actividades culturales impulsadas por Fundación ONCE, como la Bienal de Arte Contemporáneo 2016, y en cursos formativos dedicados a las nuevas tecnologías accesibles.

