DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y EY COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de EY, José Luis Perelli, firmaron este martes en Madrid un Convenio Inserta para facilitar la incorporación de personas con discapacidad en la plantilla de la firma de servicios profesionales.

El acuerdo suscrito se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Alberto Durán ha asegurado que “es importante que una compañía como la vuestra pueda hablar de la eficacia de las personas con discapacidad. Además, trabajáis con muchos clientes y muchas empresas a las que podéis sensibilizar con la importancia que tiene contar las personas con discapacidad”.

Agregó que gracias a este acuerdo “nos váis a conocer mejor, lo que también va a servir para que nos ayudéis a hacer mejor las cosas”.

Por su parte, el presidente de EY, José Luis Perelli, destacó que “este convenio demuestra, una vez más, el compromiso de EY por la inserción laboral de los distintos colectivos de la sociedad y por el impulso de la diversidad en el mundo de los negocios. La atracción del mejor talento, la formación de nuestros profesionales y la promoción de acciones sociales son algunas de las iniciativas más relevantes de nuestra estrategia corporativa que contribuyen, sin lugar a dudas, a ofrecer servicios de alto valor añadido”.

EY contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Este acuerdo conlleva la adhesión de EY al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad.

EY ofrece a sus clientes servicios integrales en materia de auditoría, fiscal y legal, asesoramiento en transacciones y consultoría. Los equipos multidisciplinares de la Firma asesoran a compañías nacionales e internacionales, aplicando un enfoque sectorial para ayudarles a hacer frente a los retos empresariales de una manera personalizada y adaptada a su modelo de negocio.

