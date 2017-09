DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE Y SGS COLABORAN PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el director general del Grupo SGS España, Alejandro González, han firmado este miércoles en Madrid un convenio Inserta para facilitar la incorporación de personas con discapacidad en la plantilla de la compañía de certificación durante los próximos tres años.



El acuerdo suscrito se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Alberto Durán ha asegurado que este acuerdo, además de materializarse en la contratación directa de personas con discapacidad, puede ayudar a darles más visibilidad y a concienciar a los clientes de SGS sobre la importancia que tiene la accesibilidad universal a bienes y servicios, no sólo desde un punto de vista social, sino también como oportunidad de negocio y criterio de calidad.

Por su parte, Alejandro González, ha recordado que SGS lleva tiempo colaborando con ILUNION de una forma muy satisfactoria, “y ahora hemos querido dar un paso más y comprometernos de forma directa con la integración laboral de las personas con discapacidad”. Para ello- añadió- “hemos considerado que el modelo adecuado era trabajar con Inserta Empleo, una entidad que estamos seguros va a seleccionar de la mejor forma posible los perfiles que requiramos”.

SGS contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Este acuerdo conlleva la adhesión de SGS al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad y RSE y Diversidad.

SGS

SGS es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como principal referente mundial en calidad e integridad, cuenta con más de 90.000 empleados y con una red de más de 2.000 oficinas y laboratorios por todo el mundo.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE expertos en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y en el de Inclusión Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el periodo 2014-2020. En el primero hay dos proyectos, titulados ‘Activa tu Talento’ y ‘Entrena tu talento’, y en el segundo, tres: ‘Talento diverso para empresas sostenibles’, ‘Impulsa tu talento’ y ‘Fortalece tu talento’.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso