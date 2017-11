DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN ONCE ACOGERÁ UNA JORNADA SOBRE LOS RETOS LABORALES DE LA DISCAPACIDAD SOBREVENIDA

Fundación ONCE acogerá en su sede de Madrid el próximo 22 de noviembre una jornada en la que se abordarán los retos laborales de la discapacidad sobrevenida, un evento en el que también participarán el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el sindicato UGT.

El acto inaugural de la jornada correrá a cargo del presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Los expertos que participarán en este evento abordarán la visibilización y puesta en valor del convenio desde la perspectiva de cada organización, así como la manifestación de la sensibilidad sobre la discapacidad sobrevenida y la importancia de abordarla en el ámbito de las relaciones laborales.

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Valdés Dal-Re, será el encargado de dar la conferencia magistral sobre ‘Retos de la regulación internacional de Naciones Unidas en el tratamiento de las personas con discapacidad’.

La primera mesa redonda llevará por título: ‘¿Qué hacen hoy las empresas ante situaciones de discapacidad sobrevenida?’, en la que intervendrán la directora de Fedace, Mar Barbero; el subdirector general de Gestión de Prestaciones INSS, César Luis Gómez y el abogado, Manuel de la Rocha bajo la moderación del director de relaciones sociales e internacionales y planes estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.

La segunda mesa redonda debatirá ‘Los retos de la discapacidad sobrevenida para los actores de las relaciones laborales’, que estará moderada por la responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de UGT, Gemma Ramón Vallecillo. Para abordar este tema, intervendrán el director de discapacidad y dependencia de Activa Mutua, Antonio Andújar y la directora-gerente de Feacem, Pepa Torres.

En el acto de clausura participarán la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió; el director general de la Fundación ONCE, J.L. Martínez Donoso y el director ejecutivo de Cermi, Pilar Villarino. La jornada estará conducida y presentada por Javier Albor, de la Fundación ONCE.

