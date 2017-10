DISCAPACIDAD. JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN FORMARÁN SOBRE EL USO DE DESFIBRILADORES Y TÉCNICAS DE REANIMACIÓN

Down España y B+Safe presentaron este lunes ‘Doc-Down’, un innovador programa de inclusión laboral en el ámbito de la cardioprotección, que ha permitido que jóvenes con síndrome de Down formen a otras personas con y sin discapacidad en el uso de los desfibriladores y la aplicación de técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Esta formación va a repercutir directamente sobre la inclusión laboral de los jóvenes, ya que trabajarán de forma remunerada como ayudantes de instructores de los dispositivos en aquellas empresas que instalen en sus locales un desfibrilador.

Además, a partir de ahora los jóvenes tomarán parte en las charlas gratuitas sobre medidas de cardioprotección que, como parte de su política de RSC, B+Safe imparte entre las empresas y colegios que las soliciten.

Otro de los beneficios derivados del proyecto ‘Doc-Down’ es que las asociaciones federadas a Down España de todo el país podrán instalar desfibriladores en sus centros sin coste alguno y con mantenimiento gratuito, que pasarán de esta forma a ser lugares cardioprotegidos.

En la presentación del proyecto, varios jóvenes con síndrome de Down que han recibido la formación asumieron por primera vez su rol de instructores y han impartido a las empresas allí presentes un taller práctico sobre reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores.

El acto contó con la presencia de la subdirectora general de Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, María Jesús Martínez Fuentes, quien recordó que hoy, 16 de octubre, se conmemora el Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco y destacó el gran número de muertes súbitas que se producen al año en nuestro país, “muchas de las cuales se podrían evitar mediante técnicas de reanimación”.

Por su parte, el presidente de Down España, José Fabián Cámara, remarcó que la mitad de la población con síndrome de Down es vulnerable a problemas cardiacos debido a que nacen con cardiopatías congénitas. “Es muy estimulante que personas que precisamente tienen este tipo de afecciones de corazón, se conviertan en prescriptores del cuidado cardiaco”, añadió.

