DISCAPACIDAD. ALMAGRO Y LA ONCE FIRMAN UN CONVENIO PARA HACER QUE EL FESTIVAL SEA UNA CITA CULTURAL INCLUSIVA Y ACCESIBLE

La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la ONCE han firmado este martes un convenio para trabajar de forma conjunta para que la 41ª edición de esta cita teatral sea accesible e inclusiva para todos los ciudadanos interesados en el teatro clásico con independencia de sus circunstancias.



En la firma del convenio, han estado representando al festival su director, Ignacio García, y por parte de la ONCE, el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados, Andrés Ramos.

Desde el Festival se velará para que todos los espectadores puedan tener acceso tanto a las representaciones teatrales previstas como al resto de actividades programadas tales como exposiciones, talleres, etc. Por parte de la ONCE, y en cumplimiento de sus fines, los cuales se dirigen a la consecución de la plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, formará parte de la cita manchega colaborando, haciendo realidad esta accesibilidad y este sentido inclusivo del hecho cultural.

Según ha afirmado Andrés Ramos, “la inclusión ya estaba presente en el Festival con la presencia de la audiodescripción en las representaciones, pero con esta firma hemos dado un paso más y podemos ofrecer tres pequeñas muestras de la gran actividad cultural que desarrollan las personas ciegas en España como protagonistas de diferentes expresiones artísticas”.

Por su parte, Ignacio García ha asegurado que entre sus objetivos en esta nueva etapa del festival está el de “romper barreras” y lo han querido plasmar, por un lado, tratando de ofrecer una plena accesibilidad en los diferentes espectáculos, pero a la vez “contar con algunos grupos de teatro de la ONCE y de algún músico ciego es de verdad una inclusión total”.

PROGRAMACIÓN INCLUSIVA

Dentro de la programación, el convenio contempla tres espectáculos inclusivos, protagonizados por personas con discapacidad visual. El primero, el martes 24 de julio, es un concierto de música sefardí a cargo de la cantante ciega argentina Mónica Monasterio quien, acompañada del músico Horacio Lovecchio, interpretará canciones sefardíes del siglo XVI en el Corral de Comedias.

Los días 24 y 25 de julio, en el Teatro Municipal, llegará el turno de ‘Volpone’, de Ben Jonson, una sátira mordaz sobre la avaricia y la lujuria a cargo de la compañía gaditana Orozú Teatro, formación que nace en 1993 en el seno de la ONCE de Cádiz compuesta por actores ciegos, deficientes visuales y videntes en una perfecta integración.

Además, los días 6 y 20 de julio, en la Plaza Mayor de la localidad manchega, tomarán protagonismo las coplas y romances de cordel. Los populares ‘cantares de ciegos’ a cargo de la compañía albaceteña ‘La Ruina’, fundada también en el seno de la ONCE en 1990. Este modelo de comunicación oral solía caracterizarse por su selección de temas truculentos y sucesos insólitos; y ha quedado estrechamente ligado al mendigo errante que iba de pueblo en pueblo relatando, cantando o vendiendo los ‘pliegos de cordel’.



