DISCAPACIDAD. EXPERTOS ALERTAN DE QUE HAY “POCA INVESTIGACIÓN” SOBRE EL ACOSO ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

La Jornada Acoso entre Iguales y Discapacidad alertó este lunes de que hay “poca investigación” acerca del acoso escolar que padecen los alumnos con discapacidad. Según la mayoría de los estudios, este colectivo “es menos aceptado y más rechazado que el resto de alumnos, tanto para las situaciones académicas como lúdicas”.

Así se expresaron Inés Monjas, investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid, y Mar González, psicóloga de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), durante esta jornada organizada en la sede del Imserso en Madrid por Famma junto con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid.

“Hay muy poca investigación sobre el acoso escolar a alumnos con discapacidad y en algunos casos hay investigaciones que carecen de rigor”, lamentó Monjas, quien apuntó que, según la mayoría de las investigaciones, el alumnado con discapacidad “es menos aceptado y más rechazado que el resto de alumnos, tanto para las situaciones académicas como lúdicas”.

En este sentido, González coincidió en que “no hay datos concluyentes de prevalencia”, pero “sí existe un acuerdo en que el alumnado con discapacidad está sobrexpuesto en la dinámica de acoso escolar”, es decir, tanto para ser víctima de acoso como para luego reproducir esas conductas.

A este respecto, Monjas subrayó la importancia de la prevención y de una intervención tempranas, puesto que, de lo contrario, “se perpetúan los roles”, manteniéndose “a lo largo de la escolaridad” y además, “si no detectamos a tiempo a un acosador estamos creando un perfil de maltratador”, porque “transfiere el estilo de acoso a otras relaciones”.

Por su parte, González hizo hincapié en que “hay que generar un espacio seguro para los alumnos” y más aún para el alumnado con discapacidad dada la “situación de indefensión en la que se encuentran”.

Este espacio seguro pasa por no promover entonos segregados y sí espacios seguros, así como trabajar en la autonomía personal y en la autoestima del alumnado con discapacidad para que no normalicen el acoso y lo vean como algo que él también haría de encontrarse en la situación de los acosadores.

VISIBILIZAR LA DISCAPACIDAD

En la misma medida, el presidente de Famma, Javier Font, destacó en la inauguración del acto que “es importante concienciar y visibilizar la discapacidad”, porque “hay que saber cómo detectar y actuar ante actos de acoso escolar con discapacidad”.

Por último, la presidenta del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Antonia Álvarez Monteserín, remarcó la importancia de “la formación de los profesionales” para que “puedan desenvolverse”, porque “es un problema que nos concierne a todos” y el director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juan José Nieto, añadió que “mientras haya un solo caso de acoso escolar hay que seguir luchando”.

