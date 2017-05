DISCAPACIDAD. LA UNIÓN EUROPEA ACUERDA FACILITAR EL ACCESO A LOS LIBROS A LAS PERSONAS CIEGAS

Google Plus

Miembros del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo han acordado de manera informal nuevas reglas en la Unión Europea destinadas de facilitar el acceso a los libros a las personas ciegas, las cuales deberán ser ahora aprobadas formalmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Parlamento en su conjunto y el Consejo antes de su entrada en vigor.

La legislación acordada tiene como objetivo garantizar que las personas ciegas, con discapacidad visual o con problemas de lectura impresa, tengan acceso a más libros, revistas, periódicos y partituras en braille, audiolibros e impresos de gran tamaño.

El acuerdo incluye que las personas ciegas y sus organizaciones no tengan que pedir permiso al titular de los derechos de autor para hacer libros de formato accesible y otros materiales impresos, así como una mejora de la circulación transfronteriza para que las personas ciegas tengan acceso a libros de formato accesible de países de la UE y de aquellos países que no sean de la UE pero hayan firmado el Tratado de Marrakech.

En este sentido, los negociadores del Parlamento Europeo se aseguraron de que no se requerirán controles de disponibilidad comercial previos al intercambio de libros de formato accesible.

Por último, se recoge también una compensación opcional por la que los Estados miembro tendrán la opción de establecer esquemas de compensación limitados para los editores cuando sus libros se conviertan en copias en formato accesible.

El eurodiputado sueco Max Andersson (Los Verdes) manifestó estar “feliz de haber podido llegar a un compromiso que asegure el intercambio transfronterizo de obras publicadas para personas ciegas o con discapacidad visual” y señaló la importancia de que “el proceso de ratificación pueda comenzar lo antes posible, para que la UE pueda unirse al resto de los países que ya han ratificado el Tratado de Marrakech”.

