DISCAPACIDAD. UN ESTUDIO CONCLUYE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRATAN MEJOR A LA DISCAPACIDAD QUE LAS REDES SOCIALES

Un informe elaborado por la consultora Autoritas Consulting, por iniciativa de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Fundación A LA PAR, que trabaja por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual, concluye que los medios de comunicación tienen un tratamiento más respetuoso con la discapacidad que las redes sociales.



El tratamiento "respetuoso por parte de los medios de comunicación se aleja de lo que ocurre en las redes sociales, en las que los vocablos utilizados hacen referencia directa a tipos concretos de discapacidades (autismo, asperger, epilepsia, ceguera o el síndrome de Down) y en muchas ocasiones se utilizan de forma despectiva o descalificativa", dice el informe, que contiene aquellas opiniones e informaciones que los usuarios de Internet (860.000 usuarios únicos procedentes de redes sociales y 960 de medios digitales) han volcado en prensa y redes sociales acerca de temas relacionados con la discapacidad durante seis meses.

En la presentación del informe dentro de la 'II jornada sobre el tratatamiento informativo de la discapacidad: Los medios de comunicación en las redes sociales', que fue presidida por la reina Letizia en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), se destacó que el tratamiento de la discapacidad por parte de la prensa está mucho más centrado en la discapacidad intelectual (48,25%) y sensorial (28,43%) que en la cognitiva (12,05%), física (7,08%) o psíquica (4,19%)

Las publicaciones recogidas en prensa hacen referencia principalmente a aspectos como la investigación, los avances, la adaptación de lugares para personas con discapacidad, la mayor inclusión en la sociedad o la existencia de actividades y eventos deportivos para la recaudación de fondos.

Como conclusiones y recomendaciones en el trato informativo de la discapacidad, el informe aconseja que "no hay que eclipsar a la persona detrás de su discapacidad; no equiparar enfermedad con discapacidad, evitar el sensacionalismo de la discapacidad y recordar que son personas con la misma dignidad que las personas sin discapacidad, apostar por la inclusión de la discapacidad desde la riqueza de la diversidad en el sentido de tratar noticias con impacto positivo, contar mensajes de inclusión en lo cotidiano, cuidar la excepcionalidad y evitar interlocutores: la persona con discapacidad se puede comunicar".



