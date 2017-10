DISCAPACIDAD. EL CERMI PIDE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LA ACCESIBILIDAD DEL TURISMO EN LAS ZONAS RURALES

- En el XIII Congreso de Cermis Autonómicos. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió este viernes que se preste una especial atención al turismo en el ámbito rural para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de estos entornos en igualdad de condiciones, puesto que “igual que no nos podemos saltar la sostenibilidad, no podemos dejar de lado la accesibilidad”.

Así lo explicó el presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo del Cermi Estatal, Juan Antonio Recio, durante la inauguración del XIII Congreso de Cermis Autonómicos, que se celebra en Castellón este jueves y viernes bajo el lema ‘Discapacidad y turismo accesible. Destino inclusión, turismo para todas las personas’.

“La Ley de Desarrollo Rural considera la discapacidad como un elemento prioritario, pero por culpa de la crisis económica no se ha desarrollado adecuadamente en la práctica”, lamentó este experto, que explicó que “muchas veces los elementos del desarrollo rural no dependen sólo de normativas, sino de los colectivos e instituciones locales. Ahí es donde está la oportunidad. La ley nos da el paraguas, pero es la comarca quien nos da la oportunidad”.

A su juicio, “cuando hablamos de turismo ya no hablamos de turismo en general, sino que siempre hay que hablar también de turismo accesible. El turismo ya empieza a tener el apellido de accesible”.

Además, destacó el trabajo que se realiza en el Grupo de Trabajo del Cermi e hizo hincapié en la relevancia de atender al ámbito rural de forma global, incluidos los servicios sociales por el mayor envejecimiento de la población. En su opinión, potenciar el mundo rural “puede ser un yacimiento de empleo”.

Previamente, la directora técnica de la Plataforma Representativa Estatal de la Discapacidad Física (Predif), Tatiana Alemán, impartió la ponencia ‘El papel de las personas con discapacidad como prescriptores de la accesibilidad del turismo a través de las nuevas tecnologías’. Esta experta expuso las principales dificultades que encuentran las personas con discapacidad en materia turística y presentó diferentes acciones que se llevan a cabo desde PREDIF para ayudar a estas personas a través de las nuevas tecnologías, con la creación de la aplicación ‘Tur4all’.

Con ella, las personas con discapacidad pueden conocer información sobre el grado de accesibilidad de su destino turístico, gracias al trabajo que se realiza mediante el estudio de establecimientos. Puede ser el dueño del establecimiento quien introduzca información o los usuarios con discapacidad. “Queremos involucrar a todas las organizaciones sociales porque si se trabaja conjuntamente vamos a llegar más lejos”, añadió Tatiana alemán.

TURISMO INCLUSIVO

Por otra parte, se celebró la mesa ‘Para una política autonómica de turismo inclusivo’, con la participación de diferentes Cermis Autonómicos y cuya presentación corrió a cargo del secretario general de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, quien declaró que desde dicho organismo se trabaja para lograr “un turismo más justo, inclusivo, en una comunidad sin fronteras ni complejos de ningún tipo, porque debemos construir entre todos ese mosaico formidable que se llama turismo”.

“Yo soy de los que piensan que si el turismo camina de la mano de los valores cambiará el mundo. Debe ser un arma de construcción, y no de destrucción masiva”. Y es que, según explicó, más de 1.200 millones de personas han viajado este año en todo el mundo. “Con las mismas piedras se pueden levantar muros o construir puentes”.

Posteriormente, Carlos Alberto Gordillo, secretario general de Cermi Melilla, fue dando paso a la intervención de los diferentes Cermis Autonómicos, al tiempo que presentó las principales dificultades de accesibilidad que existen para desplazarse a Melilla.

Valentín Fortún, de Cermi Navarra, advirtió de que “la idea que se tiene de la persona con discapacidad es muy diversa y supeditada a concepciones manidas”, lo que se revierte con formación y normalización.

Mar Arruti, presidenta de Cermi Cantabria, explicó algunas de las fortalezas de Cantabria en materia de turismo inclusivo y abogó por el impulso de acciones en este sentido que lleguen a toda la población por igual.

Mientras, Cristina Gómez, presidenta de Cermi Castilla-La Mancha, lamentó que pese a los avances, todavía no existe ningún plan específico sobre turismo accesible.

A renglón seguido se celebró otra mesa de Cermis Autonómicos con un carácter más optimista, en la que se presentaron ejemplos de buenas prácticas en materia de gestión de turismo accesible, y cuyo moderador fue Luis Alonso, comisionado adjunto de Cermis Autonómicos.

Guillem Febrer, presidente de Cermi Baleares, hizo uso de la palabra para poner en valor el empleo que generan algunos hoteles para personas con discapacidad y la iniciativa de Fundación Handisport de crear múltiples actividades completamente accesibles para personas con discapacidad.

Por parte de Cermi Canarias, su secretario general, Miguel Ángel Déniz, calificó el turismo de “oportunidad” y “motor de riqueza económica” que también debe llegar a las personas con discapacidad. Para ello, se debe llevar la accesibilidad a la gestión del turismo y se deben afrontar retos en la gestión como la dispersión competencial sobre turismo que existe en Canarias.

Maite Gallego, presidenta de Cermi Comunidad de Madrid, expuso acciones que se están llevando a cabo, como la publicación de una guía con información sobre accesibilidad de diferentes lugares y establecimientos de la Región.

Por último, Manuela Muro, presidenta de Cermi La Rioja, puso de manifiesto las iniciativas llevadas a cabo en la Región en materia de accesibilidad, poniendo el acento en los avances producidos en el Parlamento autonómico en relación con la puesta en marcha del Plan Integral de Turismo Accesible.

El XIII Congreso de Cermi Autonómicos, organizado por el Cermi Comunidad Valenciana y el Cermi Estatal, cuenta con la colaboración de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; el Ayuntamiento de Castellón; la Diputación de Castellón, y la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana.



