DISCAPACIDAD. AUMENTAN LOS CLUBS DE RUGBY ESPAÑOLES QUE APUESTAN POR INCLUIR A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Cada vez son más los clubs de rugby en España que apuestan por incluir en sus filas a personas con síndrome de Down al apostar por el llamado rugby inclusivo, que permite la práctica de este deporte en igualdad de condiciones entre personas con y sin discapacidad, según informó este jueves Down España.

Entre estos equipos están la Asociación Deportiva de Ingenieros Industriales de Las Rozas Rugby (Madrid), el San Isidro Rugby Club (Madrid), el VRAC Quesos Entrepinares (Valladolid), el Escor Gaztedi Rugby Taldea (Vitoria) o el Clan Espurna Cullera (Valencia).

Para fomentar este deporte, Down España ha creado en colaboración con Fundación Sanitas la publicación ‘Rugby inclusivo-Guía de iniciación para entrenadores’, pensada para clubes de rugby y destinada a facilitar la incorporación de jugadores con síndrome de Down desde edades tempranas, para que se vayan formando en esta disciplina deportiva.

Según recordó esta ONG en una nota informativa, el rugby no solo mejora el bienestar y la autoestima de quienes lo practican, sino que genera entornos inclusivos y mejora el ambiente y el compañerismo, ya que es un deporte generoso, solidario y honesto. Su desarrollo permite una mejora evidente de las capacidades físicas y previene enfermedades. Además, favorece la interacción social y el desarrollo de relaciones interpersonales.

Estas ventajas que aporta el deporte son altamente recomendables para las personas con síndrome de Down, que podrán mejorar la coordinación general, la postura corporal, la orientación espacial, la fuerza, resistencia, flexibilidad y tono muscular, y mejorarán progresivamente sus capacidades de aprendizaje.

