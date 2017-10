DISCAPACIDAD. DOWN ESPAÑA FORMARÁ A CASI 1.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

Down España y Fundación Vodafone España formarán a casi 1.000 alumnos con discapacidad intelectual de toda España en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para facilitar su inserción laboral en empresas ordinarias.

El proyecto ‘Yo me prep@ro’ cumple cuatro años en activo y en esta ocasión alcanzará el mayor número de alumnos con esta discapacidad intelectual nunca implicados en un programa de formación en TICs.

En concreto, serán 240 personas con síndrome de Down las que se incorporarán a él para adquirir conocimientos en aspectos tan importantes como el uso de programas informáticos, la navegación por Internet o la interacción con diversas aplicaciones móviles.

A ellos hay que sumar los 720 jóvenes que han participado en ediciones anteriores, y que este año recibirán un refuerzo para que pongan al día sus habilidades sobre estos aspectos.

Como complemento a su formación, además, estos alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas laborales en empresas ordinarias de su entorno, puesto que Down España ha adquirido el compromiso de lograr la inserción laboral de por lo menos 72 de los participantes del proyecto.

El programa de este año incorpora contenidos novedosos como el uso y manejo del DNI electrónico, el pasaporte electrónico y el empleo de la firma digital; conceptos que permitirán a los alumnos realizar gestiones telemáticas y realizar consultas online en organismos públicos.

El presidente de Down España, José Fabián Cámara, hizo hincapié en que “este proyecto es hoy una sólida realidad, tras cuatro años de ejecución y unos éxitos y resultados contrastados” y añadió que “eso es gracias al trabajo e implicación de las asociaciones que lo ejecutan” que “consiguen concretar la formación en inserciones laborales tangibles”.

