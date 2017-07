DISCAPACIDAD. DOWN ESPAÑA APUESTA POR EL DEPORTE INCLUSIVO

Down España apuesta por el deporte inclusivo para que sea accesible a las personas con síndrome de Down, ya que mejora sus capacidades físicas, previene enfermedades y favorece la interacción social y el desarrollo de relaciones interpersonales.

Según informó este martes Down España, todas estas ventajas que aporta el deporte son altamente recomendables para las personas con este síndrome “para mejorar la coordinación general, la postura corporal, la orientación espacial, la fuerza, resistencia, flexibilidad y tono muscular, así como mejorar de forma progresiva sus capacidades de aprendizaje y de autoestima. Y la mejor forma de hacer deporte es en inclusión, en igualdad de oportunidades”.

Por ello, esta organización destacó en una nota informativa que el deporte inclusivo es practicar un deporte entre personas con y sin discapacidad, usando las mismas reglas, lo que “aporta no sólo una mejora en el bienestar físico y mental, sino que también consigue mejorar la calidad de vida y la inclusión social a través de una práctica tan común y aceptada como el deporte”.

Además, Down España destacó que España se sitúa en la primera línea en deporte inclusivo, a la altura de Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Un ejemplo de ello es que España acogerá el ‘II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo’, un evento que tendrá lugar en Vitoria del 21 al 25 de agosto.

