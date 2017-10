DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO PARTICIPA EN EL X ENCUENTRO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Google Plus

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa este jueves con un stand en el X Encuentro de Empleo de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que se celebra en el Aula Fernando Remacha del Edificio El Sario, de Pamplona.

En este stand, técnicos expertos informan a los asistentes sobre la actividad que desarrolla en toda España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad. Su presencia en este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

El objetivo de esta jornada es poner en contacto a estudiantes universitarios y titulados con las empresas y convertirse en una puerta para la inserción en el mercado laboral. En esta edición, se ha puesto el acento en el emprendimiento, con un espacio dedicado a él. El encuentro se complementa con una Feria de Empleo Virtual, que se desarrollará por internet desde hoy hasta el 18 de octubre.

Inserta Empleo participará en el taller titulado ‘Espacio de Discapacidad y Acceso al Empleo’ que se celebra en el Aula 308 Sario a las 12:00h. Un técnico de la citada entidad hablará sobre el empleo y la formación para personas con discapacidad.



