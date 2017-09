DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO PARTICIPA EN EL I FORO DE EMPLEO Y EMPRESAS DE MIRANDA DE EBRO

Google Plus

Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa este jueves con un ‘stand’ en el I Foro de Empleo y Empresas de Miranda de Ebro (Burgos), organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) en el Pabellón Multifuncional de Bayas.

Inserta cuenta con un ‘stand’ en el que técnicos expertos informan a los asistentes sobre la actividad que desarrolla en toda España esta entidad de Fundación ONCE en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.

Su presencia en este encuentro se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

El objetivo de esta jornada es poner en contacto a estudiantes universitarios, titulados y demandantes de empleo en general con las empresas y convertirse, en la medida de lo posible, en una puerta para la inserción en el mercado laboral.

