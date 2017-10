DISCAPACIDAD. PELAYO APUESTA POR EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD POR SU "FORTALEZA INTERNA" Y "COHESIÓN" DE EQUIPOS

El grupo de seguros Pelayo apuesta firmemente por la contratación de personas con discapacidad tras comprobar en sus diferentes empresas que "demuestran una verdadera fortaleza interna" y que contribuyen a generar "equipos cohesionados".

Así lo asegura en una entrevista a Servimedia la directora de Contact Center de Pelayo, Maite Font, quien cuenta con 14 empleados con discapacidad o, como los definen en la compañía, "sin límites" porque son "personas plenamente luchadoras" y convencidas de "que las cosas se pueden mejorar".

Para incrementar y mejorar la inclusión laboral de estas personas "sin límites", Pelayo acaba de renovar con Fundación ONCE el convenio Inserta que suscribió en enero de 2012. Este acuerdo supondrá la contratación de 20 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, hasta llegar a un total de 78 desde que comenzó la colaboración entre ambas organizaciones.

El acuerdo, suscrito entre el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de Grupo Pelayo, José Boada, se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES) que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

"Para nosotros es fundamental entendernos con Inserta Empleo porque las personas con discapacidad apuestan por Pelayo", explica Maite Font, ya que a traves del Convenio Inserta "hemos logrado un avance fundamental para encontrar a personas con discapacidad".

La directora de Contact Center de Pelayo asegura que "estos empleados sin límites logran fortalecer la unidad de equipo" y ensalza que "ese espíritu de superacion hay que verlo porque las palabras no valen" para entenderlo. "Para nosotros son personas sin límites porque intentamos de cada persona sacar el talento".

Font justifica esta visión en el "adn participativo en proyectos de solidaridad" que tiene el grupo Pelayo y que en los últimos años le han hecho merecedor de diversos premios como el Ability Awards de Telefónica a la Mejor Pequeña y Mediana Empresa Privada en 2012, el Premio Reina Sofía 2014 del Real Patronato de la Discapacidad y el Premio Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en 2015.

