DISCAPACIDAD. EDUCACIÓN, DISPUESTA A CAMBIAR LAS NORMAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA FP MEDIA DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Educación está dispuesto a modificar la normativa para que los alumnos con necesidades especiales debidas a discapacidad intelectual puedan obtener el título de ESO pese a que sus adaptaciones curriculares supongan cambios significativos en el temario básico, así como a promover una FP de grado medio más accesible y adaptada a sus particularidades.



Así lo aseguró este martes en el Senado el secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín, tras indicar que el grupo de trabajo compuesto por técnicos de las comunidades autónomas constituido de cara al futuro pacto de Estado educativo ya contempla estas medidas en su informe.

Sin embargo, Marín puso como condición que “el pacto de Estado cuente con un amplio consenso”, para lo que es preciso que el PSOE vuelva a la subcomisión del Congreso donde se negocia este acuerdo.

Marín respondió así a la senadora socialista Olivia Delgado, quien denunció que “al acabar la ESO, los alumnos con discapacidad intelectual desaparecen del sistema educativo”.

De los más de 200.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, solo el 1,3% está presente en la FP de grado medio (la mayoría estudia Primaria y, en menor medida, Secundaria Obligatoria).

Según Delgado, muchos alumnos con discapacidad intelectual tienen adaptaciones curriculares que afectan a aspectos que, de acuerdo a la normativa actual, impiden la obtención del título de ESO. “Y si no lo consiguen, no pueden entrar en la FP de grado medio, que además no está adaptada a sus necesidades”, añadió. De ahí su petición de cambios normativos para promover el desarrollo y la igualdad de oportunidades de este alumnado.

Delgado indicó que su grupo ha presentado varias iniciativas en este sentido, “siempre rechazadas por el PP”, entre las que figuran la elaboración de un informe con propuestas de mejora en colaboración con el Cermi, más formación del profesorado , la reducción de las ratios de alumnos en las clases, un nuevo reparto horario (entre clases teóricas y prácticas) y becas específicas de FP para alumnos con discapacidad intelectual.

Marín apuntó que la solución a estas situaciones, “ya prevista en la ley actual”, no pasa por que cada grupo presente sus medidas de forma individual en el Congreso y en el Senado, sino que se precisa “un compromiso a largo plazo con una financiación suficiente”.

Estas modificaciones tienen que estar contempladas en una ley orgánica, y para eso es necesario un amplio consenso parlamentario, agregó. "Por eso es preciso que su grupo vuelva a la subcomisión del pacto de Estado y lo apoye”, dijo, para añadir que lo relativo a la obtención de títulos se debe abordar en los puntos tercero y quinto de la agenda de negociaciones, “y ustedes abandonaron en el segundo”.



