DISCAPACIDAD. LA DIRECTORA GENERAL DE INSERTA EMPLEO ALERTA DE QUE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD SUFREN UNA “MÚLTIPLE DISCRIMINACIÓN”

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, Virginia Carcedo, asegura que las mujeres con discapacidad “sufren una múltiple discriminación”, en tanto en cuanto, son mujeres y son personas con discapacidad.



Así lo manifestó Carcedo en una entrevista en Servimedia, donde hizo hincapié en que esa “múltiple discriminación” se puede ver incrementada si, por ejemplo, “perteneces a un entorno rural”.

En este sentido, denunció que según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de la Fundación ONCE (Odismet), que realiza informes sobre la situación laboral de las personas con discapacidad gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo, “la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad es inferior a las mujeres sin discapacidad y su tasa de empleo también es inferior”.

Por ello, argumentó que han llevado a cabo iniciativas con el objetivo de integrar a estas mujeres en el mundo laboral como la campaña ‘Pasa del NO al ON’, gracias a la cual, “el año pasado conseguimos que más de 1.700 mujeres con discapacidad se inscribiesen en nuestra plataforma ‘portalento.es’”.

“Las mujeres son uno de los objetivos trasversales que nos ha puesto el Fondo Social Europeo”, remarcó Carcedo, que señaló que para tenerlo presente “siempre hemos estado midiendo el grado de participación de las mujeres tanto como destinatarias de nuestras acciones”, es decir, “aquellas que son atendidas por primera vez, ya sea como alumnas o como personas contratadas”.

Por último señaló que el porcentaje de mujeres destinatarias ha disminuido, por lo que “ahora estamos en un 42%”, aunque aclaró que se debe a que “hemos aumentado el número de contratos totales”, ya que “si medimos numéricamente, hemos tenido más contratos a mujeres y más mujeres en nuestras acciones” que en años anteriores.



