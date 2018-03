DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO DESTACA QUE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL “NO ES SOLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, SINO “PARA TODOS”

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, asegura que la accesibilidad universal y el diseño para todos “no es solo para las personas con discapacidad”, sino que es “para todos”, por lo que no debería ser tomado como una concesión hacia este colectivo.



Así se expresó en una entrevista en Servimedia la directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, quien hizo hincapié en que, tal y como ha defendido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “no se ha cumplido la normativa que establecía que había un periodo más que de sobra para alcanzar la accesibilidad universal el pasado 4 de diciembre” y todavía “queda mucho por hacer”.

“La accesibilidad universal no es solo para las personas con discapacidad, sino que es para todos, porque lo que beneficia a una persona con discapacidad física también ayuda a una persona mayor”, afirmó Carcedo, que destacó que “es un tema en el que todo el mundo ganamos”.

En este sentido, explicó que “no es un sobrecoste si llevas a cabo este aspecto desde un primer momento aplicas el principio sobre los estándares de accesibilidad universal y diseño para todos”, pero aclaró que “el problema nace cuando no lo haces y tienes que rehabilitar, rediseñar y remodelar tus productos y servicios”.

NO SÓLO ACCESIBILIDAD FÍSICA

Carcedo detalló que cuando se habla de accesibilidad universal “no es solamente la accesibilidad física”, sino que es también “la accesibilidad electrónica y la accesibilidad cognitiva de bienes y servicios”, entre otros aspectos.

“Las empresas también tienen que ver que el potencial de los clientes con discapacidad, porque si yo voy a disfrutar de un servicio accesible, no solamente voy a ir yo, sino que voy a ir con amigos y familia”, afirmó la directora general de Inserta Empleo, que añadió que, de lo contrario “van a perder muchos clientes”.

Por último, Carcedo opinó que “los equipos que son cada vez más diversos son más rentables económica y socialmente”, ya que “si tienes una persona diversa en tu equipo será más sencillo para ti darte cuenta de dónde están los problemas y poder solucionarlos antes de lanzar el producto”, porque “lo diseñarás teniendo en cuenta el principio de accesibilidad universal”.



