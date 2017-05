DISCAPACIDAD. DEPORTISTAS, PARADUATLETAS Y JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN ENTRENAN CON UNA SESIÓN DE SPINNING PARA EL DUATLÓN SOLIDARIO

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), con motivo de la celebración el próximo 20 de mayo de la segunda edición de su Duatlón Solidario, ha organizado este jueves una sesión de spinning con el fin de que los participantes en la prueba deportiva puedan entrenarse para esta carrera de duatlón y paraduatlón que prevé la participación de más de medio millar de corredores.

El entrenamiento, que tuvo lugar en el Reebok Sports Club Madrid, contó con la participación de deportistas, aficionados y jóvenes con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales, cuatro de ellos paraduatletas que tratarán de finalizar el Duatlón Solidario.

Además, contaron con el apoyo de voluntarios del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 del Ejército de Tierra y de la Fundación GMP, que acompañarán a los paraduatletas el día de la prueba.

El objetivo de este entrenamiento es preparar a los participantes del Duatlón Solidario, un evento deportivo cuyo objetivo es promover la inclusión social de las personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales y ayudarles a superar barreras y sus retos deportivos, dando a conocer sus capacidades en un ambiente lúdico, festivo e inclusivo.

La carrera, organizada en colaboración con Challenge Madrid, tendrá lugar en el Centro Deportivo y Sociocultural Militar del Ejército de Tierra 'la Dehesa del Príncipe' de la capital.

Los fondos que se recauden permitirán a Down Madrid ofrecer apoyo y recursos necesarios para el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.

Los interesados en participar todavía pueden inscribirse en la página web de Down Madrid. Además, se ha habilitado el espacio Dorsal Solidario para todas aquellas personas y entidades que no puedan participar pero quieran hacer una aportación a esta prueba deportiva.

