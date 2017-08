DISCAPACIDAD. EL CERMI DENUNCIA QUE EL SEGURO DE DEPORTISTAS DEL CSD NO CUBRE LA DISCAPACIDAD SOBREVENIDA

Google Plus

El seguro obligatorio de los deportistas federados no cubre y, por tanto, no indemniza a quienes les sobreviene una discapacidad a consecuencia de la práctica deportiva, según denunció este lunes el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ya ha reclamado un cambio en este sentido.

La entidad ya se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para exigir “una actualización de la normativa y del cuadro de indemnizaciones” del seguro obligatorio, al considerar que existe una “insuficiencia de la cobertura aseguradora”.

Los deportistas están “desprotegidos” por una regulación que no ha sido modificada en estos términos en los últimos 20 años, según denunció el comité. La protección aseguradora de los deportistas federados está regulada en el Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determinan las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo.

"Al Cermi han llegado casos de deportistas federados que mientras practicaban su disciplina sufrieron un accidente cuyas secuelas han devenido en tetraplejias. La indemnización que el real decreto citado prevé para estos supuestos es de 12.000 euros, cantidad absolutamente ridícula, que casi resulta ofensiva y hiriente para una persona en estas circunstancias, que requerirá apoyos intensos -personales, sociales y sanitarios- a lo largo de toda su vida", indica la entidad en una nota.

El comité subraya la “obsolescencia” del cuadro indemnizatorio del real decreto y su “falta de adecuación a la realidad de nuestros días”, de manera que pide una adaptación “de inmediato” para poner al día las cuantías de resarcimiento.

A su juicio, también se debe revisar en profundidad el resto de su contenido para “ampliar e intensificar coberturas”, de modo que este seguro obligatorio proteja “efectivamente a los deportistas federados contra las consecuencias negativas en su salud y en su integridad derivadas de la práctica deportiva”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso