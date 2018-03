DISCAPACIDAD. EL CONGRESO INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER EL USO DE LA DENOMINACIÓN ‘PERSONAS CON DISCAPACIDAD’, EN VEZ DE ’CON DIVERSIDAD FUNCIONAL’

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a “promover el uso de la denominación ‘persona con discapacidad’, para referirse a una persona concreta, y ‘personas con discapacidad’ para referirse al grupo”.



Esta iniciativa registrada por el Grupo Parlamentario Popular, que se saldó con 16 votos a favor, 13 abstenciones y siete votos en contra, viene motivada por el uso del término ‘personas con diversidad funcional’ que, entre otros, defienden los parlamentarios del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La diputada del PP María Dolores Alba criticó que el uso del término empleado por Unidos Podemos ”invisibiliza al colectivo” y “es ambiguo”, ya que “puede referirse tanto a las personas con discapacidad como a una persona zurda”.

Alba añadió que aparte de lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia respecto a la terminología a utilizar, “se debería respetar lo que la discapacidad defiende”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) defiende el uso de la denominación "persona con discapacidad".

La diputada del PP denunció el “paternalismo” de quienes emplean el término ‘personas con diversidad funcional’, porque “se creen en mejor posición” que las propias personas con discapacidad para referirse al colectivo.

“Lo que tenemos que hacer es prescindir de este tipo de iniciativas y ponernos a trabajar por los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez, quien agregó que “este grupo va a defender siempre la libertad de expresión” y “el término de ‘persona con diversidad funcional’ no es ofensivo”.

“PÓNGANSE A TRABAJAR”

En la misma línea, la diputada de Unidos Podemos Teresa Arévalo dijo al PP que “dejen de reírse y pónganse a trabajar”, al tiempo que le afeó que el partido se erija como portavoz de los derechos de las personas con discapacidad, cuando desde el Gobierno permite que más de 100.000 personas no tengan garantizado el derecho al voto o incumpla la accesibilidad universal, entre otras cuestiones. “Cuando hayan hecho los deberes, discutimos acerca de la terminología”, zanjó.

Por último, el diputado socialista Juan Jiménez se preguntó “qué aporta este debate ahora”, puesto que, a su juicio, “lo primordial es no utilizar términos peyorativos y pelear por sus derechos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso