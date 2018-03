DISCAPACIDAD. LA ONCE DEDICA UN CUPÓN A LA FERIA ALIMENTARIA

La ONCE dedica su cupón del próximo domingo 15 de abril a ‘Alimentaria 2018’, la Feria de Alimentación, Bebidas y Gastronomía líder en el arco mediterráneo y un “referente internacional” del sector, que se celebra en el Recinto Gran Vía de Barcelona del 16 al 19 de abril.



Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de este ‘Salón Internacional de Alimentación, Bebidas & Food Service’. Estos cupones se podrán adquirir en los quioscos y puntos de venta de la ONCE y establecimientos autorizados a partir del miércoles 4 de abril.

Xavier Grau, delegado territorial de la ONCE en Catalunya, ha entregado el cupón conmemorativo a J. Antoni Valls, director general de Alimentaria Exhibitions y de Alimentaria, así como a Josep Lluís Bonet; presidente de Alimentaria y Rafael Olmos, presidente d’Hostelco, entre otros.

El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros



