DISCAPACIDAD. LA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS INCLUIRÁ NUEVAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, aseguró este lunes, durante su intervención en el Desayuno Por Talento 'Políticas Sociales para la Igualdad' organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, que la nueva ley de contratos del sector público reforzará la empleabilidad de las personas con discapacidad y el papel de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de cara a la contratación.

El encuentro, que se celebró en el Hotel ILUNION Atrium, fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, y en él participaron también el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y la directora general de Inserta, Virginia Carcedo.

Durante su intervención, Garcés explicó que todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados han introducido enmiendas a la nueva normativa para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Otras de las medidas recogidas serán la aplicación de nuevos criterios de desempate y deliberación en los concursos de licitación que tengan en cuenta a las personas con discapacidad.

El representante del Gobierno apuntó que la creación de empleo y las políticas sociales en sentido estricto son dos pilares fundamentales para la consolidación de un modelo económico viable y sostenible. "La creación de empleo es la semilla que sostiene el crecimiento económico. Cualquier edificio que no se construya con esos dos pilares está abocado al derrumbe", dijo a este respecto.

El secretario de Estado destacó que la oferta de empleo público ha batido récords este año con la reserva de 940 plazas para personas con discapacidad. Asimismo, recordó que en 2016, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se firmaron cerca de 100.000 contratos para personas con discapacidad. Según dijo, el empleo de las personas con discapacidad crece tres veces más rápido de lo que lo hace el de las personas sin discapacidad.

"Las políticas de empleo van en una buena dirección, pero hay que consolidarlas e incrementarlas. Nuestra aspiración es ir incrementando progresivamente la cuota de reserva de empleo. La inserción laboral de las personas con discapacidad es ya un proceso imparable, positivo y fructífero para las empresas", añadió.

ACCESIBILIDAD Y TURISMO

Garcés también celebró que España es pionera en turismo destinado a personas con discapacidad. "Se están desarrollando programas específicos con el fin de crear ciudades que permitan que los destinos turísticos sean accesibles para todos", agregó. El secretario de Estado señaló que estos programas incluyen equipamentos en hotels para personas con discapacidad y rutas turísticas accesibles.

Por su parte, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, insistió en que unir los conceptos de discapacidad y necesidad de empleo con el de competitividad "es garantía segura de éxito". "El empleo le cambia la vida a casi todo el mundo y a las personas con discapacidad de una forma más radical porque tienen menos oportunidades. Es por esto que todo lo que hagamos por mejorar su empleabilidad será una inversión barata que tendrá un retorno muy importante", dijo.

Además, recalcó la necesidad de transformar la imagen de las personas con discapacidad y de su capacidad de hacer cosas, siendo solventes y tomando un papel activo en la sociedad. "Tenemos que poner todos de nuestra parte y no ser cicateros", concluyó.

Del mismo modo, Virginia Carcedo, directora general de Inserta, incidió en la importancia de tomar la diversidad dentro de la empresa como un aspecto positivo y afirmó que "cuanto más diversa es una empresa, más rentable es". En este contexto, apuntó que, aparte de tener en cuenta el currículum y la experiencia de las personas con discapacidad, es necesario "evaluar su talento y eso no es ni la silla de ruedas ni el bastón". "Lo que hacemos desde Inserta es servir lo mejor posible a las personas con discapacidad que buscan empleo", finalizó.

Este desayuno estuvo enmarcado en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y el de Inclusión Social y de la Economía Social. (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

