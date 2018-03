DISCAPACIDAD. INSERTA EMPLEO CONSIDERA QUE NO HAY “NINGUNA RAZÓN” PARA QUE LAS EMPRESAS NO CONTRATEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, considera que no hay “ninguna razón” por la que las empresas “no den oportunidades” a las personas con discapacidad y les pide que “escuchen” para deshacerse así de prejuicios y falsos mitos.



Así lo defendió en una entrevista con Servimedia la directora regional de Inserta Empleo en Castilla y León, Begoña Grijalvo, con motivo del Desayuno Empresarial ‘El Empleo de las personas con disCapacidad: una oportunidad para la empresa’, que se celebró esta semana en Villaquilambre (León).

“No se me ocurre ninguna razón por la que las empresas no den a las personas con discapacidad esa oportunidad laboral”, señaló Grijalvo, que hizo hincapié en que “lo que les hace falta es información y lo único que necesitan es disposición de escuchar” para “quitarse esos miedos”.

Por otra parte, Grijalvo remarcó que el resultado del desayuno celebrado fue “bueno”, ya que “a los empresarios que acudieron les gustó la información que nosotros les transmitimos”, porque “desconocían la discapacidad” y “seguían teniendo en mente los estereotipos” que afectan al colectivo de las personas con discapacidad.

En esta línea, destacó que “las posibilidades son muy variadas”, porque “el talento de las personas con discapacidad es mucho y muy variado” e incidió en que los empresarios “no tienen nada que perder”, sino “todo lo contrario”, porque “se les ofrece un servicio profesional gratis” y, además, “contratar a una persona con discapacidad tiene muchas ventajas y ellos tienen la última palabra para decidir”.

Por último, explicó que esta acción “es fruto de un convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Villaquilambre” para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio que se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



