DISCAPACIDAD. DOWN ESPAÑA PIDE AL CONGRESO QUE APOYE LA REFORMA QUE PERMITE VOTAR A TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Down España se ha sumado a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para pedir a los grupos políticos del Congreso de los Diputados que mañana, martes, den su apoyo unánime a la proposición de ley elevada por la Asamblea de Madrid que pretende reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Esta modificación pretende eliminar la posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual, segun Down España, "es una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008".

"Y es que, según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en España del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación inadmisible sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad", concluye Down España.

