DISCAPACIDAD. EL CONGRESO INICIA LA REFORMA LEGISLATIVA PARA QUE TODAS LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN VOTAR

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid que busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y garantizar así el derecho a voto a todas las personas con discapacidad.

La proposición defiende la supresión de los apartados ‘b’ y ‘c’ de la Loreg que establecen que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”, respectivamente.

Los diputados regionales Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) fueron los encargados de defender esta iniciativa que, al igual que el resto de oradores, agradecieron la presencia desde la tribuna de invitados de varios representantes del sector de la discapacidad, entre los que se encontraban los del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

“Esta ley terminará con una vulneración de derechos humanos y de derechos civiles”, destacó Gimeno que detalló que como consecuencia de esta ley “casi 100.000 personas se han visto privadas de forma arbitraria y sin otra razón que el prejuicio”, vulnerando “la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”.

En este sentido, González argumentó que “defender esta medida tiene que ver con la regeneración democrática que necesita este país” y pidió velocidad a la hora de tramitar esta ley para que, aunque no esté lista para las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, llegue “a tiempo para subsanar y hacer realidad este derecho para las próximas elecciones municipales y autonómicas”.

Por su parte, Serrano aclaró que “lo que hablamos hoy aquí es de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuyo derecho ha sido restringido por un juez” y añadió que “es en estos casos en los que manifestamos que es insostenible generalizar este tipo de procedimientos”, por lo que “debemos buscar vías para revertir los miles de casos que existen en España”.

De aprobarse finalmente en sus términos iniciales, esta proposición añade una disposición adicional séptima que establece que “las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley”.

RESPALDO DE LOS PARTIDOS

Los portavoces de los diferentes partidos políticos se mostraron a favor de tramitar esta proposición de ley porque, según afirmó el diputado de Unión del Pueblo Navarro Íñigo Allí, “tener un derecho y no poder ejercerlo es como una muerte civil y eso no se puede permitir”.

A este respecto, el diputado de Ciudadanos Diego Clemente remarcó que “no nos podemos permitir que estas personas sigan segregadas y excluidas de participar en la vida pública y política”.

Asimismo, Maria Teresa Álvarez, del Grupo Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, criticó que el hecho de que las personas con discapacidad suelan “solicitar un modificación en su capacidad jurídica sobre todo para proteger su patrimonio” provoque que “casi sistemáticamente queden privadas de su derecho a voto. “Una medida de protección se convierte automáticamente en una medida de discriminación”, añadió.

El diputado del PSOE Joan Ruiz mostró su intención de que “se tramite cuanto antes” para conseguir así que el 21 de diciembre “sea la última vez” que vote en unas elecciones en las que se les priva de su derecho a personas con discapacidad.

Finalmente, Ignacio Tremiño, del PP, manifestó que “proteger no es limitar, ni apartar ni restringir” y abogó por poner a disposición de estas personas las medidas de apoyo necesarias para que no se influya ni se manipule su voto y resaltó que “no es necesario que una persona tenga discapacidad para que pueda ser influenciado”.

TRÁMITE

Si finalmente se aprueba la proposición de ley, su tramitación podría tener lugar tanto en la subcomisión para la reforma electoral o en la Comisión para las Políticas Integrales de los Diputados, tal y como defendieron algunos parlamentarios y representantes del sector de la discapacidad tras el debate parlamentario.

González pidió que se tramite en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, aprovechando su “capacidad legislativa”, y “no se meta en el paquete general de la Loreg”, porque “seguramente en otros puntos no nos podremos poner de acuerdo, pero en esto sí”.

