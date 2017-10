DISCAPACIDAD. ASPACE CELEBRA EL CONGRESO DE PARÁLISIS CEREBRAL 2017, CON MÁS DE 600 PARTICIPANTES

Google Plus

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) celebra este sábado el Congreso de Parálisis Cerebral 2017, el cual, según la presidenta de la Confederación, Manuela Muro, será un “un día intenso de congreso, de ponencias y de talleres”, donde las personas con parálisis cerebral serán los “protagonistas”.

Muro se expresó en estos términos en declaraciones a Servimedia, en las que hizo hincapié en que este congreso celebrado en Madrid contará con más de 600 participantes y serán las propias personas con parálisis cerebral quienes “cuenten, tanto en talleres como en ponencias, la realidad, sus experiencias y lo que viven día a día”.

“Hace años queríamos traer a los mejores ponentes, a los más técnicos”, explicó la presidenta de Aspace, que detalló que finalmente fueron las propias personas con parálisis cerebral quienes reclamaron ponencias menos técnicas y que transmitiesen más, por lo que “decidimos hacer un cambio y ahora es cuando todo el mundo entiende y cuando todo el mundo está satisfecho”.

Este año, conferencia inaugural correrá a cargo de Miriam Fernández, joven cantante con parálisis cerebral que ganó el programa de televisión ‘Tú sí que vales’ y que buscará responder a ‘Qué imagen damos y qué imagen queremos dar’.

“Es una chica que ha dado muchas ponencias”, manifestó Muro, que destacó que “es una excelente oradora, que está muy metida en este mundo” y a la que preguntarán qué le pareció la campaña por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y el video de la campaña ‘Atrévete a conocerme’.

Con esta campaña se buscó “luchar contra ese prejuicio que muchas veces tenemos" y que hace que haya gente que "no se atreve a acercarse a las personas con parálisis cerebral porque no saben cómo van a reaccionar o verdaderamente creen que porque tenga una parálisis cerebral no lo van a entender”.

HOMENAJE A JAUME MARÍ

El congreso contará con mesas redondas, talleres y ponencias para conocer más al respecto de la participación de las personas con parálisis cerebral en todos los ámbitos de la vida, la autodeterminación en la infancia y el uso del ajedrez terapéutico como estimulación y entrenamiento cognitivos en parálisis cerebral, entre otros aspectos.

Además, durante la clausura se entregarán los premios de este año, los cuales, a partir de este año “habrá un premio llamado ‘Premio Jaume Marí al Compromiso’” en memoria del anterior presidente de la Confederación, recientemente fallecido, y que contará con un homenaje al finalizar el congreso.

Por último, tras la “cena de hermandad”, el grupo ‘7 Décadas’ amenizará la noche con música en directo “para que ellos bailen y disfruten”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso