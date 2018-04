DISCAPACIDAD. EL CERMI PIDE A LOS GRUPOS DEL CONGRESO QUE APOYEN LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL PSOE SOBRE NO DISCRIMINACIÓN

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Ley Integral de Igualdad de Trato y de No Discriminación presentada por el Grupo socialista, cuyo debate tendrá lugar este martes en el Pleno de la Cámara Baja.



A juicio del Cermi, resulta necesaria una regulación legal general de la igualdad de trato en España, “ya que nuestro Derecho carece de un enfoque global que siente con carácter integral los principios, valores y mandatos de la no discriminación, más allá de la causa, motivo o situación personal o social que la cause”.

La entidad avisa de que “España no ha terminado de transponer de modo coherente y armónico todo el cuerpo normativo de no discriminación de la Unión Europea y el que se deriva de tratados internacionales multilaterales y europeos de derechos humanos, sino que se ha hecho de forma separada, aislada e incompleta, lo que resta fuerza a la legislación antidiscriminatoria que hoy rige en nuestro país”.

“La proposición de ley del Grupo socialista es un paso positivo, que permitirá, de tomarse en consideración y continuar su trámite parlamentario, como espera el Cermi, abordar una mejora de nuestro ordenamiento jurídico que no debe demorarse más, pues todo lo relativo a la defensa de derechos y a la no discriminación es una cuestión urgente”, remacha el Comité.



