DISCAPACIDAD. SODEXO RENUEVA EL COMPROMISO CON FUNDACIÓN ONCE PARA CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La presidenta de Sodexo Ibérica, Carina Cabezas, y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, han renovado este jueves el Convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2013 y que en esta ocasión supondrá la contratación de 30 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años.



Gracias a este acuerdo, se llegará a las 77 contrataciones desde el inicio de la colaboración. Sodexo contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.

El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo.

Sodexo está presente en 80 países y presta servicios a cien millones de clientes cada día gracias a la combinación de servicios ‘on-site’, servicios de beneficios e incentivos y servicios personales y domésticos. Suma 427.000 empleados por todo el mundo, es miembro de la CAC 40 y los Índices de Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI).

INSERTA EMPLEO

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE experta en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y en el de Inclusión Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el periodo 2014-2020. En el primero hay dos proyectos, titulados ‘Activa tu Talento’ y ‘Entrena tu talento’, y en el segundo, tres: ‘Talento diverso para empresas sostenibles’, ‘Impulsa tu talento’ y ‘Fortalece tu talento’.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



